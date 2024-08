Blinken annonce le consentement d'Israël aux conditions du retrait de Gaza dans une "offre de connexion", malgré les supposées remarques de Netanyahu.

Blinken a mentionné lors de sa conférence de presse avant de quitter le Qatar que Israël avait accepté le calendrier et les zones de retrait de l'IDF de Gaza, conformément aux termes clairs de l'accord.

En réponse aux rapports des médias israéliens, Netanyahu a informé un groupe de familles touchées par le terrorisme et les situations d'enlèvement que Israël ne quitterait pas le corridor de Philadelphi près de la frontière Égypte-Gaza ni le corridor de Netzarim divisant Gaza, malgré toute pression. Ces régions sont significatives pour des raisons militaires et politiques, selon Netanyahu.

Les autorités américaines sont restées silencieuses sur les détails de la proposition présentée la semaine dernière. L'accord de cessez-le-feu comporte trois étapes et aboutit finalement au retrait complet de l'IDF de Gaza. Cependant, les officiels israéliens ont souligné l'importance de traiter le problème du trafic illégal à la frontière Égypte-Gaza.

Les deux principaux défis dans les négociations de cessez-le-feu sont la localisation des troupes dans le corridor de Philadelphi et la question du retour des Palestiniens dans le nord. Hamas a soutenu que l'IDF devait se retirer complètement de Gaza et que les Palestiniens devaient être autorisés à rentrer chez eux.

Blinken a affirmé que Netanyahu lui avait explicitement dit lors de leur rencontre qu'Israël était d'accord avec la proposition de retrait, y compris le plan spécifique.

Un haut responsable de l'administration américaine a qualifié les commentaires de Netanyahu sur le non-retrait de "déclarations extrêmes" préjudiciables à la conclusion d'un accord de cessez-le-feu.

Blinken était au Qatar pour conclure une brève visite dans la région, faisant ce qu'il a décrit comme une dernière tentative de faire en sorte que toutes les parties consentent à un accord de cessez-le-feu qui mettrait fin au conflit à Gaza et libérerait les otages israéliens détenus par Hamas.

Blinken a déclaré lundi en Israël que la responsabilité ultime incombe à Hamas pour accepter la dernière proposition de résolution des questions en suspens.

Après des réunions de haut niveau à Doha la semaine dernière, les pourparlers en vue de finaliser un accord potentiel entre Hamas et Israël se poursuivent avec des spécialistes des deux côtés. Les négociateurs en chef, y compris le directeur de la CIA Bill Burns, sont attendus pour se réunir à nouveau à Cairo plus tard dans la semaine ou pendant le week-end.

Malgré l'urgence exprimée par les officiels américains pour un accord, ils ont commencé à tempérer la probabilité d'une entente rapide et complète.

Mardi, Blinken a souligné qu même si un accord de transition est conclu entre Hamas et Israël, "nous devons également finaliser les accords de mise en œuvre détaillés" et a mis l'accent sur l'importance de la flexibilité.

Blinken a mentionné que dès que Hamas accepte la proposition, il sera crucial pour tout le monde de apporter de la flexibilité à la table pour assurer l'accord sur la mise en œuvre.

Blinken a fait référence aux Principes de Tokyo, qui stipulent que les États-Unis ne peuvent accepter "aucune occupation à long terme de Gaza par Israël".

Blinken a conclu son voyage régional mardi avec des visites en Égypte et au Qatar. Un haut responsable de l'administration a déclaré que les réunions avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelatty et le chef des services de renseignement Abbas Kamel ont été productives. La réunion prévue avec l'émir du Qatar Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani à Doha mardi soir a été annulée en raison de la santé précaire du leader qatari. Blinken a rencontré à la place le ministre d'État Dr. Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi. Lundi, Blinken a rencontré en Israël Netanyahu, le ministre de la Défense Yoav Gallant et le président Isaac Herzog.

Mardi, Hamas a publié un communiqué critiquant Blinken et le président Biden pour avoir mal représenté sa position sur l'accord de cessez-le-feu. Le communiqué a également accusé Netanyahu d'entraver les négociations et a réaffirmé la coopération réussie de Hamas lors des tours précédents.

Un haut responsable de l'administration a révélé mardi que Hamas n'avait pas encore fourni de réponse formelle à la proposition de transition, exhortant une réponse rapide de Hamas, comme demandé par l'Égypte.

Le responsable a également souligné qu même si les deux parties acceptent la proposition de transition, il y aura encore des discussions supplémentaires sur les détails spécifiques et les engagements techniques et de mise en œuvre.

"Nous nous attendons pleinement à ce que les conversations se poursuivent,

