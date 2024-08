- Blessures subites lors de l'incendie de la grande roue

Le samedi soir dernier, aux alentours de 21 heures le 17 août, un important incendie s'est déclaré au Highfield Festival, situé près de Leipzig, près du lac Störmthal. Plusieurs sources indiquent que deux gondoles de la grande roue sur place ont été ravagées par les flammes.

L'origine de l'incendie inconnue

La cause de cet incendie dans l'attraction de loisirs reste inconnue. Les premiers rapports font état de premières flammes apparues dans une seule gondole, qui se sont ensuite propagées pour engloutir une autre cabine. Malheureusement, les compartiments touchés ont été réduits en cendres, nécessitant l'évacuation de la grande roue pleine. Les personnes blessées par inhalation de fumée et brûlures ont été transportées à l'hôpital pour être soignées.

Malgré cet incident regrettable, le festival a continué, avec le groupe vedette Cro' (34) déplaçant sa performance sur une autre scène. Les festivités musicales de deux jours ont poursuivi le dimanche 18 août, avec des artistes tels que Nico Santos, Bosse, Mando Diao et Macklemore.

Ski Aggu sous le choc

De manière étonnante, l'incendie s'est produit pendant le set du rappeur Ski Aggu (26). Dans la foulée, le musicien a exprimé ses sentiments sur une histoire Instagram, affirmant être "tout à fait choqué et bouleversé par l'incendie de la grande roue". Il a été encouragé à poursuivre sa performance et à interagir avec le public pour éviter une bousculade. "Mon objectif principal ce soir-là était de désamorcer la situation, ce qui a heureusement empêché toute autre escalade", a-t-il déclaré. Exprimant sa gratitude envers ses fans et les services d'urgence pour leur comportement, il a conclu en reconnaissant leur contribution importante.

Le Highfield Festival est le plus grand festival de musique de l'Allemagne centrale, se tenant sur le lac Störmthal depuis 2010. Au cours de cet événement de cette année, du 16 au 18 août, environ 30 000 visiteurs étaient attendus, avec 54 groupes indie et hip-hop prévus pour se produire sur trois scènes.

