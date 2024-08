Blake Lively suit un cours de câlins avec Hugh Jackman.

Le numéro de septembre du "Vogue" américain est chaque année très attendu. Figure sur la couverture est considéré comme un grand honneur. Cette année, c'est Blake Lively qui en a été gratifiée. Pour la séance photo, elle a fait appel à quelques beaux mâles pour l'épauler. Mais son mari, Ryan Reynolds, est laissé de côté.

Ce "Vogue" est vraiment cinématographique. L'actrice Blake Lively, qui a récemment célébré la première de son film "Just Once More", fait la couverture de ce célèbre magazine de mode. C'est un grand honneur, car chaque année, les stars d'Hollywood, les chanteurs et les mannequins se battent pour une place sur la couverture du volumineux numéro de septembre, qui offre une vue d'ensemble des tendances de la mode à venir. Seuls ceux qui se sont fait un nom et ont la faveur d'Anna Wintour peuvent faire la couverture.

Cette année, Blake Lively a été choisie pour cet hommage de la mode. Rendue célèbre par la série télévisée "Gossip Girl", elle est maintenant une actrice de film réussie et une femme d'affaires (elle produit des boissons non alcoolisées et vient de lancer ses propres produits capillaires) - et l'épouse de Ryan Reynolds. L'équipe de "Vogue" a dû penser : si une star d'Hollywood doit faire la couverture, alors une séance photo à la manière d'un film hollywoodien s'impose. Une histoire d'amour photo inspirée du classique d'Hitchcock "La Main au collet", dirigée par le réalisateur de "Moulin Rouge !", Baz Luhrmann. Lively joue une sexy voleuse de bijoux, avec un partenaire masculin tout aussi attirant à ses trousses.

Mais non, pas Ryan Reynolds ! À la place, son ami et co-vedette de "Deadpool & Wolverine", Hugh Jackman, a le droit de faire les yeux doux à Lively sur les photos brillantes. Il est ravi, écrivant sur Instagram : "Quand vous recevez l'appel privilégié pour faire partie d'une séance photo de "Vogue", vous dites simplement oui ! Surtout quand il s'agit du numéro de septembre - aux côtés de mon amie, l'incroyablement créative, intelligente et talentueuse Blake Lively." Elle, de son côté, le décrit comme "la définition d'un vrai gentleman" et "un véritable ami" sur Instagram.

Ryan Reynolds Priorise Sagement

Et que pense Lively's mari Ryan Reynolds de tous ces doux propos ? Il le prend avec son humour habituel. Dans son histoire Instagram, il reposte un post de la star des médias sociaux Blakely Thornton, qui demande plaisamment : "Tu vas laisser Wolverine te voler ta fille ?" La réponse de Reynolds montre qu'il comprend la gravité de la situation : "C'est le numéro de septembre. Qu'est-ce que j'étais censé faire ?"

Même un anti-héros intrépide comme Deadpool ne veut pas se mettre entre sa propre femme et la formidable rédactrice en chef d

Lire aussi: