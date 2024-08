Blake Lively a récemment mis un jean de 19 000 dollars.

Mettre en valeur des fentes de la cheville au genou et des ornements en forme de fleur, les pantalons en denim de la maison de couture italienne Valentino ont été associés à un haut blanc basique, des chaussures Christian Louboutin, des boucles d'oreilles pendantes et les cheveux ondulés naturels de Lively. Ces jeans sont quelque peu exceptionnels, ayant été conçus, sans aucun doute, pour les célébrités et l'élite aisée. Ils sont un sujet de conversation ; ils sont faits de rêves, ils ne sont pas pour votre ramassage scolaire.

Sur les sites de vente en ligne de mode tels que Net-a-Porter et Ssense, les jeans les plus chers sont à peine aussi extravagants, avec des prix culminants principalement dans la fourchette de 2 500 à 3 500 dollars pour des marques telles que Jean Paul Gaultier, Dolce & Gabbana et Ralph Lauren. Sur le site de Valentino à l'époque, la paire suivante la plus chère était proposée à 2 700 dollars (réduite de 4 500 dollars). Malgré cela, il s'agit toujours d'un montant considérable pour la plupart des gens.

Les alternatives plus abordables sont nombreuses sur le marché - des Levi's traditionnels à 100 dollars aux marques de denim contemporaines telles que MUD Jeans ou ELV Denim, mettant en avant leurs caractéristiques écologiques ou circulaires (les jeans de cette catégorie se situent généralement entre 200 et 500 dollars.)

Ainsi, peut-être la véritable question est-elle : avec une telle gamme de prix et autant d'options, comment choisir les jeans qui vous conviennent ? Et qu'obtenez-vous réellement pour votre argent ?

Un guide de consommation rapide

L'achat d'une nouvelle paire de jeans peut être une tâche décourageante et, outre le prix, il y a de nombreux aspects à considérer, de la coupe au lavage du denim.

Pour la styliste Becky Malinsky, il est crucial de savoir à quoi vous destinez les jeans : "sont-ils pour le travail, ou pour passer du temps avec vos enfants, ou pour sortir dîner", a-t-elle expliqué lors d'un entretien téléphonique.

Une recherche Google de base présente un nombre écrasant de marques et de styles à choisir. Malinsky, qui crée également la populaire newsletter "5 Things You Should Buy", se concentre sur quelques "marques remarquables" pour observer leurs innovations en matière de forme, de silhouette et de couleur. À partir de là, "considérez où votre type de corps s'inscrit dans certaines de ces tendances", suggère-t-elle.

"Je regarde souvent des marques comme Citizens of Humanity - je pense qu'ils excellent à la fois en style et en ajustement. Je suis une fidèle acheteuse de Levi's et je les recommande souvent à mes clients. Je pense que le prix est juste. Je parcours également ce que les designers produisent... The Row est actuellement très prolifique en denim", a-t-elle partagé.

Lors de vos achats, ne vous contentez pas d'essayer les jeans - marchez, asseyez-vous dedans. Le confort est essentiel si vous comptez porter votre nouvel achat fréquemment.

Malinsky a également insisté sur l'importance de trouver un équilibre entre le style et le confort. En général, plus il y a d'élasticité, plus il y a de confort, mais trop d'élasticité peut compromettre la forme.

"Pour quelqu'un qui souhaite encore un peu d'élasticité dans ses jeans, je recommande toujours de choisir un jean droit ou plus large. Cela permet de maintenir le confort dans la zone de la taille... mais il ne s'étirera pas comme un jegging", a-t-elle suggéré.

Vous pouvez également envisager de prendre une taille supérieure et de faire adapter les jeans à votre forme de corps spécifique. Que vous soyez grand et mince ou court et pulpeux, trouver un bon tailleur peut être essentiel pour vous assurer que chaque pièce de vêtement vous va parfaitement.

Si vous cherchez à évaluer la qualité d'une pièce de denim, Malinsky met en avant "le toucher". "Tout ce qui est trop doux, au point de sentir presque un T-shirt, ne tiendra pas. Vous devez chercher quelque chose qui a une certaine résistance au toucher", a-t-elle partagé.

Si vous achetez des jeans pour hommes, Malinsky recommande de s'éloigner de l'apparence "feinte usée" et de préférer une coupe propre et classique dans un lavage foncé. Elle recommande Sid Marshall comme choix prometteur dans la catégorie des vêtements pour hommes.

En résumé, si vous cherchez une paire qui résistera à l'épreuve du temps (ce que nous devrions tous faire si nous voulons être des consommateurs plus réfléchis et durables), évitez les styles excessifs tels que les jambes impossiblement serrées ou extraordinairement larges, les déchirures et les ornements. Un jean droit ou légèrement ajusté, mi-hauteur ou hauteur haute, dans un lavage moyen ou légèrement plus foncé ne se démodera jamais.

Le cas pour investir (un peu) plus

Il n'est pas question de sacrifier un acompte sur votre première maison pour une paire de jeans, mais il y a un argument pour investir un peu plus.

"Il faut une quantité considérable de ressources et de nombreuses mains pour créer une paire de jeans", a déclaré Sandra Capponi, cofondatrice du site de mode durable Good on You. "Donc, si nous achetons du denim à des prix extrêmement bas, alors quelqu'un ou quelque chose en paie le prix.

Et si l'on considère le coût par port, investir de l'argent dès le départ dans des articles de haute qualité que vous porterez souvent est souvent le meilleur choix pour votre portefeuille et pour l'environnement", a-t-elle conclu.

Le site Good on You comprend un répertoire de marques, classées par prix et par critères éthiques. Le site présente actuellement 21 marques de denim "Excellent" (la meilleure note, allant de "Excellent" à "à éviter").

"Wow, la diversité dans le denim est étonnante," a commenté Ani Wells, représentante du groupe de surveillance du denim Transformers Foundation, lors d'un appel Zoom. "On peut en trouver pour aussi peu que 20$, mais on peut aussi se faire plaisir avec un ensemble qui coûte 20 000$. En considérant les jeans à 20$, il est raisonnable de supposer que le travail fourni n'était pas à la hauteur de nos normes habituelles, avec toutes les mains qui ont manipulé ces jeans. Il est probable que les travailleurs ne soient pas correctement rémunérés et que les matériaux utilisés soient de mauvaise qualité pour maintenir le prix bas.

Selon Wells, la fourchette de prix idéale pour les jeans se situe entre 100$ et 400$. "Je pense sincèrement qu'il y a de nombreuses marques éco-responsables qui produisent d'excellents jeans pour environ 150$ à 200$," a-t-elle déclaré. "Cependant, lorsque l'on dépasse les 400$, je pense que l'on paie principalement pour la marque."

Malinsky partage globalement cet avis, tout en mettant en garde sur le processus de fabrication des denims excessivement bon marché.

En tant que consommateur, il est tout à fait normal de s'offrir des marques de luxe si l'on en a les moyens ou si l'on est en mode "splurge". "Pour certaines personnes, le prix élevé des jeans de créateurs est justifié si elles les portent fréquemment et qu'ils constituent la base de leur tenue," a noté Malinsky.

En fin de compte, il n'y a pas de prix pour la paire de denim parfaite - celle que l'on porte plusieurs fois par semaine et qui nous fait toujours nous sentir bien. Alors, n'oubliez pas de vous poser des questions sur la viabilité des articles inférieurs à 100$, essayez tout et ne vous préoccupez pas de ce que les autres dépensent.

Cependant, si vous êtes encore ébahi par les jeans à 19 000$, rappelez-vous qu'il y a un an, une paire de Levi's usées de Kurt Cobain a été vendue pour plus de 400 000$.

Dans le monde de la mode de luxe, les pantalons en denim de Valentino, avec leurs fentes caractéristiques du mollet à la cheville et leurs ornements en forme de fleur, sont souvent associés à la mode et au style. Lors de la création d'une tenue stylée, des paires de marques de denim "remarquées" comme Citizens of Humanity ou Levi's peuvent offrir un équilibre entre style et confort.

En visitant divers sites de mode pour explorer différentes options, on peut constater que les jeans plus chers de marques comme Jean Paul Gaultier, Dolce & Gabbana ou Ralph Lauren ne sont pas nécessairement aussi extravagants qu'ils en ont l'air, avec des prix culminants principalement dans la fourchette de 2 500$ à 3 500$. En investissant judicieusement dans des articles en denim de haute qualité que l'on portera fréquemment, on prend soin non seulement de son portefeuille, mais aussi de son impact environnemental.

Lire aussi: