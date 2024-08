Black and MAGA: la politique de l'identité dans un magasin pro-Trump

"Lorsque vous la présentez à un officier d'État, il vous laissera partir. Il ne vous écrira pas de contravention," a dit Sebriam Vannoy à propos des cartes, en riant. Vannoy, un gentleman noir plus âgé, portait un ensemble de la tête aux pieds avec un imprimé camouflage et "Trump avait raison" ainsi que trois croix chrétiennes imprimées sur la poitrine. Il a déclaré que la carte avait fonctionné pour lui. "Il a ri et ne m'a pas écrit de contravention," a-t-il dit d'un officier de l'application de la loi qui l'avait arrêté. (Il y a eu au moins un incident similaire : en Alaska en 2022, une femme a présenté à un policier une "carte de privilège blanc" au lieu de son permis de conduire, et elle a dit qu'il l'avait laissée partir.)

Vannoy et Price sont tous les deux entièrement pour l'ancien président Donald Trump et sa candidature à la réélection. Ils savent que c'est inhabituel d'être noir et supporter du mouvement "Faire de l'Amérique un pays à nouveau grand" de Trump, bien que les campagnes républicaine et démocratique essaient toutes deux de renforcer ou d'obtenir le soutien dans les communautés de couleur.

"J'entends dire à certaines femmes noires qui disent : 'Eh bien, il n'a jamais fait quoi que ce soit pour les gens noirs'," a dit Vannoy. Il répond : "Non, il n'est pas un président pour les gens noirs. Il est un président pour tous les Américains."

Price, ancienne présidente du comté de Montgomery GOP, a déclaré qu'elle n'avait rien contre l'affirmation de la campagne Trump selon laquelle les gens noirs se reconnaîtraient en lui parce qu'il était un ancien détenu. "J'ai fait des ministères en prison pendant cinq ans. Si vous êtes un ancien détenu et que quelqu'un d'autre est un ancien détenu, il y a une camaraderie là," a-t-elle déclaré. Elle accuse la masse d'incarcération des hommes noirs dans les années 90 des "lois de Biden", du projet de loi controversé sur le crime de 1994 dont le président Joe Biden était un principal partisan.

Malgré les articles qui étaient un refus explicite de la manière dont les libéraux parlent de la race, du genre et de la justice sociale, sous la surface, l'identité comptait encore pour ceux qui étaient à l'intérieur du magasin Trump un après-midi de août pluvieux.

Le soutien de Vannoy pour Trump n'a pas vacillé une fois que Biden a déclaré qu'il ne chercherait pas la réélection. Ce n'était pas une question de race, mais de sexe. "À cause de ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden, il n'y aura jamais une femme élue - qu'elle soit noire ou blanche - qui occupera la Maison Blanche que Dieu soutiendra jamais," a-t-il déclaré.

Le révérend Merrie Turner a entendu ces commentaires. "Je ne suis pas sûr que l'Amérique est prête pour un leadership féminin," a déclaré Turner, qui est blanche, en expliquant qu'elle avait vu cette résistance de près. "Ce n'est pas facile d'être une femme qui est ordonnée dans le ministère, aussi. Il y a un état d'esprit de leadership masculin dans l'Église, et donc j'ai subi certains rejets au cours des 20 dernières années." Elle a déclaré qu'elle croyait aux droits égaux des femmes pour se présenter aux fonctions publiques, même si d'autres ne le font pas. "Ce serait merveilleux d'avoir une présidente féminine, si et quand une personne se présente qui a des valeurs conservatrices," a-t-elle déclaré. Mais Harris n'était pas cette personne.

Dawson Ladd, un jeune homme blanc portant un T-shirt Carhartt alors qu'il faisait ses courses, a dit que Harris n'était pas pour lui. "Elle est plus pour les emplois de bureau en ville, vous savez, 'laissons tout le monde mourir de faim.' Et je suis plus du genre à travailler dans la construction... Elle ne soutient pas notre genre de personnes," a déclaré Ladd. "Trump est pour la classe ouvrière et pour aider les personnes dans le besoin, et les personnes que nous avons maintenant ne le sont pas."

Un autre client, Joe Shannon, a déclaré qu'il avait voté pour Barack Obama deux fois et pour Trump deux fois, mais n'était pas impressionné par Harris. "Je ne pense tout simplement pas qu'elle a l'expérience. Je pense qu'elle a été choisie uniquement parce qu'elle était une femme," a déclaré Shannon, un gentleman blanc plus âgé avec une barbe soigneusement taillée. Il attendait une chemise qu'il avait commandée, une chemise boutonnée avec des étoiles d'un côté et des rayures rouges de l'autre, et "TRUMP" au milieu.

En ce qui concerne le choix de Trump pour vice-président JD Vance, Shannon a déclaré : "C'est du sang neuf, du sang frais pour le parti républicain. Je pense que nous en avons besoin. Et je pense que le parti démocratique en a besoin aussi. Je pense que beaucoup de gens sont fatigués de certains d'entre nous les personnes âgées."

L'une des choses les plus remarquables lorsqu'on interroge les partisans les plus fervents de Trump est le nombre de personnes qui défendent ses déclarations les plus controversées. Price a déclaré qu'elle n'avait pas de problème avec le fait que Trump remette en question si Harris était vraiment noire. "Le point qu'il fait simplement est qu'elle n'est pas une personne noire-noire," a argumenté Price, parce que le père de Harris était jamaïcain et sa mère indienne, ce qui la rend différente des personnes dont les parents sont nés ici. Price a déclaré qu'il y avait des familles de races mélangées dans sa propre famille, mais "je ne suis pas si dérangée par" les commentaires de Trump. Enfin, elle a déclaré : "Il a le droit à la liberté d'expression de faire un point, s'il veut le faire."

Price a également défendu certains des commentaires racistes incendiaires de Trump, tels que les immigrants "empoisonnaient le sang" de l'Amérique. Elle a déclaré qu'elle ne voyait pas d'animosité raciale dans la remarque, mais qu'elle faisait référence aux immigrants clandestins qui enfreignent la loi. "Cela empoisonne nos communautés pour nos enfants, parce que c'est moins sûr. Et j'interprète cela comme chaque fois que vous empoisonnez quelque chose, vous le rendez inutile ou dangereux," a-t-elle déclaré.

Prix a déclaré qu'elle avait été démocrate autrefois parce que ses parents l'étaient. Mais elle a commencé à remettre en question sa loyauté envers son parti dans les années 80 en ce qui concerne l'avortement. "Je ne vais pas être sur une plantation démocrate. Je ne vais pas être sur une plantation républicaine. Et c'est ce que j'aime chez le président Trump, d'accord ? Il nous tire de ces deux plantations et nous tire vers cette grande zone qui est l'américanisme", a déclaré Prix. Trump était unificateur, a-t-elle dit.

Prix dit qu'elle est une personne tournée vers l'avenir, et qu'il y a "de si bonnes choses que nous allons expérimenter une fois que nous aurons traversé cette petite période difficile". C'est pourquoi, dit-elle, la plupart de ses articles sont pro-Trump plutôt qu'anti-Harris. Mais il y a toujours des articles anti-Harris mélangés aux images de la photo d'arrestation de Trump et de son appel provocateur à "Lutter !" alors qu'il se relevait ensanglanté après la tentative d'assassinat.

"C'est pour les gens qui aiment un peu de rhum dans leur Coca", a déclaré Prix.

Vannoy et Prix croient fermement en soutenant l'ancien président Donald Trump pour sa potentielle réélection, malgré les critiques de certains de leur communauté en raison de son affiliation avec le Parti républicain en politique. Prix défend les déclarations controversées de Trump, y compris celle qui met en question l'identité raciale de Kamala Harris, en invoquant son droit à la liberté d'expression et les différents parcours des parents de Harris.

