La Ministre de l'Intérieur fédérale, Nancy Faeser (SPD), prévoit de permettre à l'Office fédéral de police criminelle (BKA) d'effectuer des perquisitions secrètes dans certains cas. Cela ressort d'un projet de loi de son ministère, actuellement discuté au sein du gouvernement fédéral. Selon le projet, une telle mesure ne serait autorisée que si "une situation de menace spécifique concernant la préparation d'une attaque terroriste existe et que l'étape précise de la planification reste incertaine", indique le projet de loi en justification.

Une condition préalable à une perquisition secrète du BKA serait également que, dans le cas spécifique, il n'existe pas d'autres moyens de prévenir le danger imminent sans mettre gravement en péril le succès d'une enquête criminelle. Une ordonnance judiciaire serait également requise. Initialement, le "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (RND) a rapporté sur le projet de loi.

Le projet de loi pour modifier la loi sur l'Office fédéral de police criminelle et la loi sur la police fédérale comprend également l'autorité de comparer les données d'images biométriques sur Internet et l'autorisation d'évaluer les données déjà collectées et d'identifier les connexions existantes à l'aide d'outils basés sur l'IA. Un porte-parole du ministère de l'Intérieur fédéral a déclaré que la "surveillance en temps réel et la reconnaissance faciale en temps réel dans les espaces publics" ne sont pas couvertes par le projet de loi. D'après des cercles de sécurité, les autorités policières ont besoin de "outils efficaces et modernes" à la fois dans le monde numérique et analogique.

Installation de logiciels espions

Un objectif des perquisitions secrètes pourrait également être de rendre inutilisables des armes potentielles sans que la personne concernée en soit informée, explique le ministère de l'Intérieur dans son projet de loi. Par exemple, les munitions pourraient être remplacées ou une substance de base pour la production d'explosifs pourrait être échangée pour prévenir une attaque.

Le projet de loi indique également que l'accès physique aux appareils informatiques est la "méthode la plus sûre et la plus rapide techniquement pour mettre en œuvre le logiciel nécessaire pour accéder aux systèmes d'information technologique". Cette mesure devrait également être autorisée "uniquement dans le but de prévenir les dangers du terrorisme international".

