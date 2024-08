BKA doit être autorisé à utiliser l'IA de reconnaissance faciale

En utilisant l'intelligence artificielle, un journaliste trouve des photos de l'ancienne terroriste de la RAF Daniela Klette - bien avant les enquêteurs. Pour cette méthode, ils manquent d'une base légale, se plaignent les enquêteurs. La ministre de l'Intérieur Faeser veut reportedly changer cela.

Le Bureau fédéral de police criminelle et la police fédérale sont reportedly autorisés à utiliser des programmes de reconnaissance faciale pour rechercher des suspects, selon un projet de loi de la ministre de l'Intérieur fédérale Nancy Faeser, rapporté par le "Spiegel". Avec ces programmes, une comparaison avec des photos de suspects sur les réseaux sociaux et ailleurs sur Internet est possible. Cela doit permettre aux autorités de déterminer la localisation des suspects et d'identifier des criminels inconnus.

Les autorités espèrent que les nouveaux pouvoirs permettront, par exemple, une meilleure identification des terroristes de l'État islamique, qui peuvent être vus sur des vidéos d'exécution et de torture et peuvent se cacher indétectés en Europe. À l'avenir, les enquêteurs pourraient comparer des captures d'écran de ces vidéos avec des réseaux sociaux à l'aide de logiciels et ainsi obtenir des indices.

La politicienne du SPD Faeser veut changer plusieurs lois de police pour cela. Un nouveau paragraphe doit également être inclus dans le Code de procédure pénale, qui permet une comparaison biométrique avec des données publiquement accessibles d'Internet. Cependant, il n'y aura pas de reconnaissance faciale en direct à l'aide d'images de caméras de surveillance, par exemple dans les gares.

Ancienne terroriste de la RAF repérée en ligne

Le changement de loi est une réaction à l'arrestation de l'ancienne terroriste de la RAF Daniela Klette. Un journaliste avait déjà trouvé des photos d'elle sur le net des mois plus tôt à l'aide d'un logiciel de reconnaissance faciale, mais cette méthode n'était pas autorisée pour les autorités.

Selon le Bureau d'enquête criminelle de l'État de Basse-Saxe, les enquêteurs manquent actuellement de la base légale pour utiliser un logiciel de reconnaissance faciale pour rechercher spécifiquement des criminels. Le directeur du LKA de Basse-Saxe, Friedo de Vries, considère cela comme non adapté. "Je souhaite que nous puissions générer des indices à l'aide de méthodes de reconnaissance faciale. Cela signifie que nous devrions être autorisés à rechercher sur le net les éventuels lieux de résidence et les connexions", a-t-il récemment déclaré dans l'NDR. L'objectif est de pouvoir rechercher plus efficacement les criminels. À cette fin, le LKA développerait sa propre intelligence artificielle pour la reconnaissance faciale.

De Vries a souligné qu'il ne parle que de criminels recherchés encourant plus d'un an de prison. De même, la ministre de l'Intérieur de Basse-Saxe Daniela Behrens s'est exprimée. Dans l'NDR, Behrens a déclaré que la police de Basse-Saxe n'a pas intérêt à "scanner arbitrairement et de manière exhaustive Internet et les réseaux en ligne pour des visages et ainsi scanner des millions de citoyens innocents".

Le changement proposé des lois de police par la politicienne du SPD Faeser est en partie dû à l'affaire de l'ancienne terroriste de la RAF Daniela Klette, qui a été repérée en ligne à l'aide d'un logiciel de reconnaissance faciale par un journaliste avant que les enquêteurs n'en aient l'autorité légale. Cela met en évidence la nécessité pour les autorités d'avoir les mêmes capacités pour traquer efficacement les criminels.

