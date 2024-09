Björn Ulvaeus de ABBA noue le nœud pour la troisième fois, avec l'animateur de "Great British Bake Off" Sandi Toksvig conduisant la cérémonie

Le 21 septembre 2024, comme annoncé sur son Instagram, le parolier et guitariste suédois Björn Ulvaeus a échangé ses vœux avec Christina Sas de Herning, au Danemark.

Le couple s'est rencontré à Nuremberg, en Allemagne, en 2021, lors du lancement de l'album "Voyage" d'ABBA. Ils ont entamé une relation amoureuse au printemps 2022. Leur cérémonie de mariage a eu lieu à Copenhague, en présence de leurs proches et de leur famille.

Une photo partagée sur Instagram montre l'humoriste Sandi Toksvig, ancienne présentatrice de "The Great British Bake Off" (connue aux États-Unis sous le nom de "The Great British Baking Show"), élégamment vêtue d'une robe rouge brodée d'or, tenant des papiers, avec les jeunes mariés en arrière-plan.

Des représentants d'Ulvaeus ont confirmé à l'agence de presse PA Media que Toksvig avait officié le mariage.

Dans les années 1970, ABBA, le duo qui a dominé les charts aux États-Unis et en Europe, était formé de deux couples : Ulvaeus avec la chanteuse Agnetha Fältskog, et Benny Andersson avec la chanteuse Anni-Frid Lyngstad.

Ulvaeus et Fältskog se sont mariés en 1971, tandis qu'Andersson et Lyngstad ont suivi en 1978. Après leur victoire à l'Eurovision avec "Waterloo" et des tubes internationaux comme "Mamma Mia", "Dancing Queen", "SOS" et "Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)", Ulvaeus et Fältskog se sont séparés avant la sortie de la chanson "Voulez-Vous" en 1979.

Deux ans plus tard, Andersson et Lyngstad ont également divorcé, entraînant la dissolution d'ABBA en 1982.

Ulvaeus a épousé Lena Kallersjö en 1981, mais le couple a finalement divorcé après 41 ans de mariage en 2022, un an après la réunion d'ABBA.

Il a quatre enfants, deux de chacun de ses mariages précédents.

Les jeunes mariés ont célébré leur mariage avec des animations pendant la réception, incluant un groupe live jouant les tubes d'ABBA. Après la cérémonie, les invités ont été traités à une après-fête animée avec de la musique et de la danse.

