- Björn Höcke vous invite à participer à des discussions approfondies.

Malgré les maigres chances de former une coalition, le leader de l'AfD en Thuringe, Bjoern Hoecke, voit une opportunité de gouverner après les élections régionales avec son parti. Le quinquagénaire a exprimé son intention à Erfurt d'engager des discussions avec d'autres partis concernant des coalitions potentielles. C'est une pratique parlementaire coutumière pour le parti le plus fort après les élections de proposer des discussions. "Nous sommes prêts à assumer les responsabilités gouvernementales", a déclaré Hoecke.

L'AfD, avec son leader extrémiste de droite Hoecke, est sortie comme force dominante des élections régionales en Thuringe dimanche. Cependant, aucun des autres partis élus au parlement régional n'est intéressé à former une coalition avec eux, car l'Office pour la protection de la Constitution de l'État a classé le parti comme fermement extrémiste de droite. Par conséquent, les ambitions de Hoecke pour une participation gouvernementale sont considérées comme peu plausibles.

Le leader de la CDU en Thuringe, Mario Voigt, se présente comme un candidat viable pour succéder au ministre-président de la Gauche, Bodo Ramelow. Les Démocrates chrétiens ont terminé deuxième aux élections. Cependant, Voigt pourrait faire face à des discussions exploratoires et de coalition complexes pour former un gouvernement majoritaire stable. Pour ce faire, il devrait obtenir le soutien de l'alliance récemment formée de Sahra Wagenknecht (BSW) dirigée par l'ancienne maire d'Eisenach, Katja Wolf, et du SPD.

La fondatrice de BSW, Wagenknecht, a établi des conditions préélectorales, telles que des positions spécifiques sur la guerre et la paix. La CDU et le SPD regardent cette proposition avec un scepticisme significatif.

Par conséquent, le succès électoral de l'AfD pourrait encore les conduire à une autre période dans les bancs de l'opposition. Avant les élections, le soutien de l'AfD en Thuringe avait légèrement diminué : en novembre et en janvier, l'AfD avait obtenu entre 34 et 36 %. À ce moment-là, Hoecke avait déclaré publiquement son objectif de participation gouvernementale, et certains avaient même prédit une majorité absolue. L'AfD a placardé des affiches de campagne avec une grande photo de Hoecke et le titre "Ministre-Président" en dessous pendant la campagne électorale.

En revanche, le politique de la CDU, Voigt, a cherché ouvertement la confrontation avec le

