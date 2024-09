Björn Höcke pourrait passer à côté de son inclusion au Landtag.

Le leader d'AfD en Thuringe, Björn Höcke, pourrait avoir du mal à conserver son siège au Parlement régional à venir. Le leader de la faction d'AfD en Thuringe, Björn Höcke, pourrait avoir du mal à conserver son siège au Parlement régional à venir. De manière surprenante, ce pourraient être ses collègues de parti réussis qui mettent sa position en danger. De nombreux candidats d'AfD concourant dans des circonscriptions individuelles ont de bonnes chances de décrocher un mandat direct. Cependant, Höcke affronte une rude concurrence de la part du candidat de la CDU, Christian Tischner, dans sa circonscription de Greiz II. Si Tischner gagne et qu'AfD obtient plus de mandats directs que ce que méritent ses seconds votes, personne, pas même Höcke en haut de la liste, ne pourra réclamer un siège par la liste d'État. Dans une telle situation, AfD pourrait essayer de convaincre un candidat direct réussi à renoncer à son siège au Parlement régional, permettant ainsi à Höcke de conserver son mandat.

16:48 AfD en Thuringe prévoit de célébrer sans couverture médiatique Il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas de couverture médiatique de la célébration de l'élection d'AfD en Thuringe. Classée comme groupe d'extrême droite par l'agence de renseignement intérieure, le parti a tenté d'exclure plusieurs médias de l'événement. Cependant, un tribunal a interdit cela, poussant la section d'État à exclure tous les médias. Un porte-parole du parti a invoqué des problèmes d'organisation, prétendant qu'il n'y avait pas assez d'espace sur le lieu pour accueillir tous les représentants des médias qui avaient demandé une accréditation.

16:29 Environ un quart des votes ont été déposés par courrier en Saxe Pour l'élection que le ministre-président de la CDU de Saxe, Michael Kretschmer, a qualifiée de "make-or-break" pour l'État, environ un quart des électeurs ont déjà voté par vote par courrier. Le commissaire électoral de l'État prévoit que 24,6 % des électeurs voteront par courrier. Le taux de participation jusqu'à présent est légèrement plus élevé qu'en 2019.

15:52 Höcke vote dans une Lada - Ramelow avec sa femme Le chef de file d'AfD et candidat principal de Thuringe, Björn Höcke, a voté ce matin. Il est arrivé à son bureau de vote à Bornhagen, dans le district d'Eichsfeld, dans une Lada Niva, un véhicule tout-terrain fabriqué en Russie. Le ministre-président Bodo Ramelow a voté dans la capitale de l'État d'Erfurt avec sa femme, Germana Alberti vom Hofe. Il est en fonction depuis 2014, ayant récemment dirigé un gouvernement minoritaire.

15:40 Taux de participation plus élevé qu'il y a cinq ans en Thuringe En Thuringe, 44,4 % des électeurs avaient voté à 14 h, soit une augmentation de plus de deux points par rapport aux dernières élections il y a cinq ans. Le commissaire électoral de l'État s'attend à un taux de participation élevé, à l'exclusion des votes par courrier. En Saxe, le taux de participation était également légèrement plus élevé qu'en 2019. Le commissaire prévoit beaucoup plus de votes par courrier qu'en 2019. Les bureaux de vote ferment à 18 h dans les deux États.

15:13 Kretschmer espère l'entrée des partis de la coalition du trafic d'influence au Parlement régional

14:13 Höcke quitte rapidement le bureau de vote Dans l'élection du Parlement de Thuringe, Höcke, le candidat principal d'AfD, a voté aux environs de midi. La figure d'extrême droite a quitté le bureau de vote de Bornhagen rapidement et a refusé de parler aux journalistes sur place. Ayant traditionnellement perdu face au candidat de la CDU dans sa circonscription natale d'Eichsfeld, Höcke a cette fois-ci changé pour la circonscription de Greiz. Cependant, il affronte également la menace de défaite contre la CDU dans cette nouvelle circonscription.

13:50 Taux de participation en Thuringe similaire à celui de 2019 à midi En Thuringe, le taux de participation semble être similaire à celui des élections parlementaires précédentes. Selon le commissaire électoral de l'État, environ 32 % des électeurs avaient voté dans les bureaux de vote à midi. Les votes par courrier ne sont pas inclus dans ces chiffres. En 2019, le taux de participation était de 31,2 % à cette heure. Il semble y avoir plus d'intérêt pour l'élection de l'État que pour les élections européennes et locales tenues plus tôt cette année. En juin, le taux de participation était de 24,3 % à la même heure.

13:29 Taux de participation élevé prévu en Saxe Dans l'élection du Parlement de Saxe, un taux de participation élevé est prévu. À midi, 25,8 % des électeurs avaient voté, selon l'Office statistique de l'État à Kamenz. En 2019, le chiffre était de 26,2 % à cette heure. Les votes par courrier ne sont pas encore inclus dans les chiffres provisoires. On estime que 24,6 % des électeurs voteront par courrier, contre 16,9 % en 2019. Le commissaire électoral de l'État signale que les élections se déroulent sans heurts le matin.

13:11 von Lucke : le résultat de l'élection pourrait affaiblir la coalition de Berlin Les résultats des élections régionales en Saxe et en Thuringe sont encore en suspens. Le politologue Albrecht von Lucke suggère dans une interview à ntv que si le SPD ne parvient pas à obtenir de siège au Parlement régional, ce serait "presque comme un séisme". Il discute de l'élection et de ses éventuelles implications.

12:44 La police enquête sur une menace dans un bureau de voteAprès un incident dans un bureau de vote à Gera, la police enquête sur une potentielle menace. Un homme portant un tee-shirt aux couleurs de l'AfD est entré dans le bureau de vote le matin pour voter. Le responsable du bureau de vote lui a demandé de retirer son tee-shirt, car il n'était pas autorisé d'afficher des publicités partisanes à l'intérieur du bureau de vote. L'homme a obéi mais a menacé de revenir, mécontent de la manière dont il avait été traité en sortant des lieux. La police a entendu sa déclaration et l'a mis en garde. De plus, la police d'Erfurt enquête sur des actes de vandalisme politique ("Höcke est un nazi") près des bureaux de vote, car il y a eu des cas de dommages aux biens.

12:15 L'organisme de surveillance met en garde contre la diffusion de fausses informationsL'organisation de recherche Correctiv met en garde contre une histoire fausse récurrente selon laquelle signer le bulletin de vote offre une protection contre la falsification du vote. La commission électorale fédérale a confirmé à Correctiv que "le bulletin de vote ne doit pas être signé. La signature du bulletin de vote par le votant met en danger la confidentialité du vote, invalidant ainsi l'ensemble du bulletin de vote."

11:51 Voigt souhaite "des relations de majorité stables"Le candidat principal de la CDU en Thuringe, Mario Voigt, a maintenant voté. Il a exprimé l'espoir que "beaucoup de Thuringiens exerceront leur droit de façonner l'avenir de leur région", a-t-il déclaré en votant à Jena. Il a également exprimé le souhait de "relations de majorité stables" pour permettre à la région de progresser à nouveau.

11:25 Sonneberg signale une augmentation des attaques d'extrême droiteSonneberg est le premier district gouverné par un politique de l'AfD. Cependant, les activistes se plaignent d'être lourdement ciblés - ce qui a entraîné de nombreux départs. Il est également rapporté que le nombre d'agressions d'extrême droite a doublé en un an. Les experts relient cela au président du district de l'AfD.

10:57 Kretschmer s'exprime au bureau de voteLe ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer, considère cette élection régionale comme "probablement la plus importante des 34 dernières années". Au bureau de vote de Dresde, il exprime sa gratitude à de nombreuses personnes qui "ont voté différemment ces dernières années" mais ont maintenant opté pour "la force solide au centre modéré", à savoir l'Union saxonne. "Cette compréhension contribuera à une formation de gouvernement qui bénéficiera à cette région", poursuit Kretschmer. Dans les derniers sondages, son CDU est au coude-à-coude avec l'AfD.

10:30 Ramelow : Wagenknecht "n'est pas éligible"Pour le ministre-président de Thuringe, Bodo Ramelow, le jour de l'élection est "une fête de la démocratie" - malgré le risque qu'il ne soit pas réélu. Dans une interview avec ntv, le politique du parti de gauche explique pourquoi il ne plaide pas pour un gouvernement minoritaire et pourquoi il doute de la compétence du BSW.

09:59 "Mauvais pressentiment pour l'histoire" - critique historique de la date de l'électionL'historien Peter Oliver Loew critique la date de l'élection pour les élections régionales en Saxe et en Thuringe le 85e anniversaire de l'invasion de la Pologne en 1939. "Celui qui a jugé approprié de tenir des élections le 1er septembre a manifestement eu un mauvais pressentiment pour l'histoire", a déclaré le directeur de l'Institut allemand des affaires polonaises à Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). En ce qui concerne l'AfD, classée comme "substantiellement d'extrême droite" dans les deux États par la protection de la Constitution, Loew a déclaré : "Cela pourrait entraîner des associations désagréables si un parti gagnait à Dresde et à Erfurt dont le rapport avec l'époque nazie est flou."

09:30 "Élection cruciale" : données complètes sur l'élection régionale de SaxeEnviron 3,3 millions d'électeurs éligibles en Saxe ont aujourd'hui la possibilité de choisir qui dictera la direction politique future du parlement régional de Dresde. Le CDU pourrait perdre sa position de force la plus forte dans l'État pour la première fois depuis 1990. Le ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer, considère cette élection comme "cruciale". "Il s'agit de tout.";

09:05 Kretschmer accuse l'opposition de "se presser avant l'élection"Le jour de l'élection est arrivé en Saxe, et la question est : le ministre-président Michael Kretschmer prolongera-t-il la série de victoires du CDU dans l'État ? Dans une interview avec ntv, il discute de sa position sur la controverse des réfugiés, l'opposition et la guerre en Ukraine.

08:24 L'AfD pourrait-elle mettre en danger la démocratie?Les sondages suggèrent : l'AfD est susceptible de renforcer considérablement son influence dans les élections à venir en Saxe et en Thuringe. Cela représente un risque pour les institutions démocratiques, car un groupe de recherche a souligné que l'État de droit n'était pas aussi robuste que beaucoup le croient.

08:00 Les bureaux de vote sont ouverts en Thuringe et en Saxe

Aujourd'hui, de nouveaux parlements régionaux sont élus en Thuringe et en Saxe. Dans les sondages, l'AfD est en tête en Thuringe. En Saxe, le CDU du ministre-président sortant Michael Kretschmer et l'AfD sont au coude-à-coude. Les premières projections sont attendues à la fermeture des bureaux de vote à 18 heures. Les élections dans les deux États allemands de l'Est servent également de test pour la coalition du trafic lumineux à Berlin.

En Thuringe, le trio actuel de partage du pouvoir rouge-vert-rouge, dirigé par le ministre-président Bodo Ramelow (La Gauche), ne dispose pas d'une majorité dans les sondages d'opinion publique. Une éventuelle configuration post-électorale pourrait inclure l'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne (CDU), l'Alliance de Sahra Wagenknecht (BSW) et le Parti social-démocrate d'Allemagne (SPD). En Saxe, il est incertain que la coalition actuelle de la CDU, du SPD et des Verts conserve encore sa majorité. Kretschmer n'exclut pas la possibilité de collaborer avec la BSW. La Gauche pourrait potentiellement être exclue du parlement de Saxe. La même menace plane sur les Verts et le FDP en Thuringe.

Dans une éventuelle scenario de coalition en Thuringe, l'Alliance de Sahra Wagenknecht (BSW) pourrait être invitée à rejoindre la coalition du trafic rouge-vert-rouge dirigée par le Parti de la gauche, la CDU et le SPD.

Si la BSW accepte de rejoindre la coalition en Thuringe, elle devra trouver un moyen de remplir son siège désigné au parlement régional. Depuis que ses candidats ne sont pas censés obtenir assez de mandats directs, elle pourrait envisager de remplir le poste avec un candidat d'un autre parti.

