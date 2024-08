"Bitter" mauvaise décision "Vomits" Schalke 04 est alimenté sur

Miroslav Klose célèbre sa première victoire en tant qu'entraîneur de 1. FC Nürnberg. L'adversaire Schalke 04 s'est senti floué. Un moment clé a été le carton rouge pour Ron Schallenberg. Le directeur sportif Wilmots est massivement mécontent que le vidéo arbitre n'ait pas pu intervenir.

Miroslav Klose était furieux. Vraiment furieux. L'entraîneur de 1. FC Nürnberg a fait passer son message à son équipe après une première mi-temps décevante contre Schalke 04. "Ma discussion à la mi-temps a été un peu plus forte. Heureusement, ça a marché", a déclaré le vainqueur de la Coupe du monde 2014. Finalement, Klose a célébré une victoire 3:1 (0:1) contre son équipe ambitieuse de deuxième division. "Je suis surtout heureux pour les fans", a-t-il déclaré ensuite avec sa modestie habituelle.

Mais jusqu'à la mi-temps, cela avait l'air d'être une deuxième défaite en deux matchs. Les visiteurs dominaient et créaient des occasions. Après une erreur de Finn Jeltsch, champion du monde U17, Schalke menait méritoirement grâce à Ibrahima Cisse (45.+1). "En première mi-temps, nous avons vu beaucoup de choses que nous n'aimions pas. Nous n'étions pas assez courageux, nous n'avons pas fait trois passes propres et nous n'avons pas trouvé notre position assez souvent", a critiqué Klose.

"Une décision comme celle-ci me rend malade"

Ses joueurs ont bien écouté. Après la pause, Lukas Schleimer (47.), Caspar Jander (56.) et Rafael Lubach (77.) ont renversé le match. "Miro a trouvé des mots clairs. Il peut être fort", a confirmé Schleimer après le coup de sifflet final sur Sky. Le carton rouge contesté contre Ron Schallenberg (45.+4) a également joué en faveur du club. La expulsion a également été le moment clé pour Schalke, qui était furieux. Kenan Karaman a qualifié la décision de l'arbitre Nicolas Winter de "très amère" et a eu des mots clairs : "Une décision comme celle-ci me rend malade".

Schallenberg ne comprenait pas non plus le carton rouge après le duel avec Jander, car il avait lui-même subi une entaille. "C'était définitivement pas un faute de ma part", a déclaré Schallenberg et a ajouté : "Cette action a changé significativement le jeu". Le carton rouge pour Jander (67.) n'a rien changé. Les espoirs de Schalke pour un début parfait après la victoire impressionnante contre Eintracht Braunschweig (5:1) n'ont pas été réalisés.

"Il serait judicieux d'ajuster les règles"

Le directeur sportif Marc Wilmots souhaite que le VAR puisse intervenir dans de telles situations décisives pour le match à l'avenir. "Il serait judicieux d'ajuster les règles en conséquence", a déclaré le Belge. Tout le monde fait des erreurs, y compris les arbitres. "C'est pourquoi il aurait été bon s'il avait pu être soutenu dans cette situation", a déclaré Wilmots.

Mais cela n'était pas possible selon les règles. Alors, les fans de Nürnberg ont célébré. Klose, cependant, a tempéré l'euphorie. "Nous devons prendre les choses étape par étape et ne pas penser trop grand", a déclaré le recordman de buts en Coupe du monde. Mais il veut transformer le Max-Morlock-Stadion en une "forteresse". Sinon, Monsieur Klose peut aussi devenir vraiment en colère et fort.

