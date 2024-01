Biniam Girmay est entré dans l'histoire du Giro d'Italia avant qu'une étrange blessure à l'œil ne le contraigne à abandonner la course.

L'Erythréen Girmay est devenu le premier Noir africain à remporter une étape de l'un des grands tours cyclistes en devançant le Néerlandais Mathieu van der Poel dans la 10e étape du Giro entre Pescara et Jesi.

Cependant, le coureur de 22 ans a dû abandonner la course après qu'un bouchon de prosecco lui a explosé dans l'œil gauche sur le podium.

Selon le médecin de l'équipe Intermarché-Wanty-Gobert, Piet Daneels, Girmay a souffert d'une hémorragie dans la chambre antérieure de l'œil et il lui a été recommandé d'éviter toute activité physique.

"Notre priorité est la guérison complète de la blessure et c'est pourquoi nous avons décidé avec le coureur et le directeur sportif que Biniam ne se présentera pas au départ de la 11ème étape", a déclaré Daneels.

Après avoir subi des examens médicaux mardi, Girmay a pu retourner à son hôtel pour fêter l'événement avec ses coéquipiers.

"L'équipe a fait presque 99 % du début à la fin", a déclaré Girmay.

"Je suis vraiment content de l'équipe et de ce qu'elle a fait ; tout le monde est super motivé avant le départ, pendant la course, après la course, nous nous sommes vraiment aidés les uns les autres, nous nous sommes soutenus les uns les autres. C'était une bonne ambiance".

Girmay, qui a fait ses débuts en Grand Tour lors du Giro de cette année, s'est retrouvé dans un sprint final avec van der Poel dans les 200 derniers mètres de l'étape de mardi et a tenu tête au coureur de l'Alpecin-Fenix pour sceller la victoire.

Van der Poel a également été frappé par l'explosion d'un bouchon de prosecco après la première étape du Giro de cette année, mais heureusement pour lui, il est resté indemne après que le bouchon ait touché son visage.

Le Giro a commencé le 6 mai et se termine le 29 mai. Le coureur espagnol Juan Pedro López est actuellement en tête du classement général, devant le Portugais João Almeida et le Français Romain Bardet.

