Billy Eichner s'exprime sur les débuts décevants de "Bros" au box-office

L'humoriste et acteur s'est rendu sur Twitter pour faire part de sa déception face à l'affluence et de sa fierté pour le film, une comédie romantique.

"Hier soir, je me suis faufilé et je me suis assis au fond d'une salle comble pour jouer BROS à Los Angeles. Le public a hurlé de rire du début à la fin, a éclaté en applaudissements à la fin, et certains essuyaient des larmes en sortant", a commencé Eichner dans une série de tweets dimanche. "C'était vraiment magique. C'était vraiment magique. Je suis TRES fier de ce film".

Eichner a coécrit et joue dans le film, la première comédie romantique gay à être produite et distribuée par un grand studio avec une large sortie en salle. C'est également le premier film dont le casting est entièrement LGBTQ+.

"Même avec des critiques élogieuses, d'excellents scores sur Rotten Tomatoes, un CinemaScore de A, etc., les hétérosexuels, en particulier dans certaines régions du pays, n'ont tout simplement pas été au rendez-vous de Bros.

Il a encouragé tous ceux "qui ne sont pas des homophobes bizarres" à essayer d'aller voir le film.

"Vous allez vous éclater", a-t-il écrit.

Le film est arrivé en quatrième position et a rapporté 4,8 millions de dollars lors du premier week-end. Il est sorti sur 3 350 écrans dans tout le pays.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com