Billie Eilish dit que la chanson de Barbie "What Was I Made For ?" est plus personnelle qu'elle ne le pensait.

"Je jure devant Dieu que je n'ai jamais pensé à moi", a déclaré Eilish à propos de l'écriture de la chanson nominée aux Golden Globes dans un nouvel extrait de la table ronde des auteurs-compositeurs de The Hollywood Reporter, publié dimanche. "Je pensais à un personnage, et mon frère pensait à un personnage.

Eilish a écrit la majeure partie de la chanson, un morceau obsédant qui parle de la recherche d'un sens et d'un but, avec son collaborateur et frère, Finneas, en une seule nuit, dit-elle.

Ce n'est que lorsqu'elle a fait écouter la chanson à un ami qu'elle s'est rendu compte qu'elle avait écrit par inadvertance quelque chose qui lui tenait à cœur.

Nous étions assis dans la voiture et je me suis dit : "Oh mon Dieu... ce type chante à propos de moi", a-t-elle déclaré en riant.

Plus tôt dans la conversation, Eilish a déclaré qu'elle trouvait l'écriture de chansons "très difficile" et que "je trouve l'honnêteté dans l'écriture de chansons très difficile et hors de ma portée". Elle avait hâte d'écrire une chanson qui ne parlait pas de sa propre vie pour le film de Warner Bros. qui a rapporté 1,5 milliard de dollars au box-office mondial. (Le studio, comme CNN, est une unité de Warner Bros. Discovery).

Décrivant comme "effrayant" le moment où elle a réalisé que la chanson avait une signification personnelle, la chanteuse de "Bad Guy" a déclaré qu'elle avait "l'impression de se réveiller et que quelqu'un avait pris une photo de vous en train de dormir".

Eilish et Finneas ont sorti "What Was I Made For ?" en juillet, avant la sortie en salles du film "Barbie".

Elle est nominée pour le Golden Globe de la meilleure chanson originale aux côtés de "I'm Just Ken" de Ryan Gosling et Mark Ronson, "Road to Freedom" de Lenny Kravitz, "Dance the Night" de Dua Lipa, "Peaches" de Jack Black et "Addicted to Romance" de Bruce Springsteen.

Source: edition.cnn.com