Bill Kaulitz fait la promotion de la laine de moutons homosexuels dans sa publicité.

Homosexualité chez les animaux, y compris les moutons, est courante et souvent ignorée. En fait, environ 8% des béliers présentent des tendances homosexuelles. Habituellement, ces béliers sont considérés comme inefficaces pour la reproduction et rencontrent souvent une fin prématurée. Cependant, à la ferme "Rainbow Wool" en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, ce n'est pas le cas.

Le chanteur pop Bill Kaulitz a pris le rôle d'avocat pour ces moutons gays. Il s'associe avec le berger Michael Stücke pour promouvoir cette ferme qui abrite plus de 20 béliers homosexuels. Les bénéfices de la ferme sont utilisés pour financer des projets visant à assurer les droits légaux et sociaux de la communauté LGBTQ+.

Kaulitz est devenu le visage de la marque "Rainbow Wool", présentant leur première collection. Cette ligne, en collaboration avec les designers Kilian Kerner et Danny Reinke, est censée être la première gamme de vêtements au monde fabriquée à partir de laine de moutons gays.

La pièce principale de la collection est un combinaison beige fabriquée à partir d'un mélange de laine de toutes les races de la ferme, avec une manche glamour et des cristaux Swarovski. Elle est associée à un manteau dramatique conçu par Kilian Kerner, connu sous le nom de "Manteau Dramatique", avec des manches bouffantes et une longueur étendue. Les bénéfices de la vente aux enchères de ces deux articles uniques seront reversés à l'organisation des droits de l'homme LSVD+.

Vous pouvez également soutenir le projet en investissant dans des accessoires comme des lacets, des patchs ou des casquettes. "Rainbow Wool" cherche actuellement des collaborations avec des entreprises de mode, donc attendez-vous à une expansion des options prochainement.

Si vous souhaitez parrainer un mouton gay directement, Bill Kaulitz a pris la tête, parrainant lui-même Karl et Wolli. Vous pouvez voir ces interactions sur la page Instagram de "Rainbow Wool", où Kaulitz peut être vu en train de rire aux éclats à la vue de deux béliers amoureux et en commentant, "Eh bien, il est en chaleur !"

