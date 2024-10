Bill Kaulitz a-t-il trouvé le contentement maintenant?

Salut tout le monde ! Rejoignez-nous pour cet épisode de "Ditt & Datt & Dittrich" présenté par Verena et Axel. Ils ont des ragots croustillants pour vous ! En tête de liste, Bill Kaulitz, le chanteur de Tokio Hotel, fait à nouveau parler de lui. During Oktoberfest, il a été vu en train de s'amuser avec Marc Eggers, alimentant les rumeurs sur leur statut relationnel. Et pour attiser encore plus les flammes, Kaulitz a déclaré lors du festival Glücksgefühle, "Je ne suis plus sur le marché maintenant !" Que ce soit une histoire ou non, c'est toujours sujet à débat.

Mais attendez, il y a plus ! Le 27 septembre 2024 a marqué une étape importante pour le magazine people "RTL Exclusiv" - 30 ans à colporter les potins des célébrités ! La grande célébration a eu lieu à bord du "Mein Schiff 7" dans le port de Hambourg, et qui pourrait manquer un tel spectacle peoples ? Même Dieter Bohlen était là, rejoignant plus de 2 500 autres invités.

Oh, et notre émission préférée, "The Summer House of the Stars", fait son retour avec sa dose de drama et de scandales. Et pour Stefan Raab, qui pourrait oublier ses réparties hilarantes de la semaine ? Rendez-vous sur "Ditt & Datt & Dittrich" pour découvrir les dernières nouvelles.

À l'occasion du 30ème anniversaire de RTL Exclusiv, des personnalités notables de l'industrie du divertissement allemand, dont Dieter Bohlen, ont assisté à l'événement célébratif organisé sur un bateau de croisière. RTLplus, une chaîne sœur de RTL, a diffusé en exclusivité des images derrière les coulisses de l'événement peoples.

Lire aussi: