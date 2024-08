Bilan de l'exercice de Maue: un peu plus de 100 000 logements approuvés

Au premier semestre 2024, il y a eu la plus forte baisse des maisons individuelles : ici, 18 600 maisons ont été approuvées, soit une baisse de presque 31 % par rapport à l'année précédente, selon les statistiques supplémentaires. Pour les maisons à deux familles, la baisse a été de presque 15 %, et pour les immeubles à appartements, elle a été d'environ 21 %.

"Le niveau actuel des permis de construire correspond à un peu plus de 200 000 nouveaux appartements par an", a expliqué Sebastian Dullien, directeur scientifique de l'Institut pour la macroéconomie et la recherche sur les cycles économiques (IMK) de la Fondation Hans-Böckler. L'objectif initial du gouvernement fédéral, qui visait à construire 400 000 nouveaux appartements par an en Allemagne, est "inatteignable" pour cette législature.

Le plus grand fardeau est constitué par les hausses historiques des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne (BCE) au cours des deux dernières années. "Les taux d'intérêt pour les prêts hypothécaires à dix ans ont temporairement quadruplé d'environ un pour cent et sont encore plus de trois fois plus élevés qu'au plus bas."

Dullien s'attend à un tournant sur le marché immobilier allemand "au plus tard à la fin de 2025, lorsque la BCE aura significativement réduit les taux d'intérêt et que ces réductions de taux auront un impact sur la demande de construction."

La BCE a relevé les taux d'intérêt clés à dix reprises depuis juillet 2022 en raison de l'inflation galopante et les a maintenus à un niveau élevé d'octobre à avril 2024. Entre-temps, le taux d'inflation dans la zone euro a Significativement baissé, et en juin, la banque centrale a réduit le taux d'intérêt de 0,25 point de pourcentage à 4,25 %. "Tout est ouvert" pour septembre, a souligné la présidente de la BCE, Christine Lagarde.

Les associations professionnelles ont appelé la politique à faire plus contre la baisse de la construction de logements. "La coalition du trafic lumineux souligne sa volonté de créer des logements abordables. Cependant, la volonté politique seule ne construit pas un seul appartement", a expliqué Tim Oliver Müller, PDG de l'association principale de l'industrie de la construction en Allemagne. Les nouvelles exigences et réglementations étatiques ne serviront à rien. Müller a salué les "réglementations de construction simplifiées" de Basse-Saxe - d'autres États fédéraux devraient "urgemment" suivre cet exemple.

L'Association centrale de l'industrie de la construction en Allemagne a également appelé les États et les municipalités à stimuler la construction de logements - les réglementations de construction des États sont "la lame la plus affûtée" pour simplifier la construction. La Basse-Saxe a établi "un véritable modèle" pour les autres États, a salué le PDG principal, Felix Pakleppa.

Il a énuméré : les exigences de distance ont été réduites, permettant de construire des bâtiments plus grands. L'obligation de créer des places de parking lors de la construction d'appartements disparaît également. De plus, les possibilités de conversion ou d'extension des combles ont été facilitées. "Si nous pouvions construire comme ça dans tous les 16 États fédéraux, nous créerions à nouveau plus d'appartements abordables."

Cependant, les impulsions du gouvernement fédéral sont "trop faibles" pour relancer la construction de logements, a critique

