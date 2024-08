Big Lots ferme des centaines de magasins après avoir averti qu'il pourrait faire faillite.

Le détaillant en gros a précédemment déclaré qu'il prévoyait de fermer jusqu'à 40 magasins lors de son dernier rapport trimestriel en juin, lorsqu'il a enregistré une baisse de 10 % de ses ventes et une perte de 205 millions de dollars pour le trimestre, car les clients réduisent leurs dépenses. Dans un dépôt récent, Big Lots a déclaré qu'il augmenterait le nombre de fermetures à 315 magasins, dans le cadre d'un accord de prêt mis à jour pour assurer ses finances.

Une liste spécifique n'a pas été révélée, mais Big Lots annonce des soldes de fermeture sur son site Web pour des centaines de ses 1 389 magasins.

Big Lots a déclaré dans un communiqué mardi à CNN qu'il prend des mesures décisives pour fonctionner efficacement et examine régulièrement sa superficie de magasin pour s'assurer d'être le mieux placé pour servir ses clients et son entreprise.

Un porte-parole de l'entreprise a déclaré qu même si une "majorité" de ses magasins sont rentables, il prend la "difficile décision de fermer certains magasins sous-performants".

"We are confident that the steps we are taking will best position the company for the future as we return to our roots, focus on owning the bargain space, and deliver unmistakable value to our customers," a déclaré Big Lots.

Le PDG Bruce Thorn a déclaré dans un communiqué de presse en juin que l'entreprise "n'a pas atteint ses objectifs de vente en grande partie en raison d'un retrait continu de la dépense des consommateurs chez nos clients principaux, en particulier pour les articles de grande valeur non essentiels".

Le dépôt récent, however, was more dire about the state of the 57-year-old company’s health. The filing said that there’s a “significant likelihood” of a potential default on a 2022 loan and that the company has “substantial doubt” about the company’s ability to remain operational.

Customers cutting back their spending on non-essential items has hurt a number of retailers, even putting some out of business. Conn’s HomePlus, a 134-year-old furniture and electronics retailer, recently filed for bankruptcy and is in the process of closing all of its stores. Bob’s Stores and 99 Cents Only Stores also went out of business earlier this year.

Shares of Big Lots (BIG) are down nearly 90% for the year.

In an effort to secure its finances, Big Lots increased the number of store closures to 315, as part of an updated loan agreement. Driven by customers cutting back on spending, Big Lots is investing in its business by reviewing its store footprint and focusing on owning the bargain space.

