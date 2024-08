- Biermann: Dans l'ancienne RDA, ce qui appartient grandit ensemble

Le poète et chanteur Wolf Biermann voit de nombreuses similitudes entre l'AfD et l'alliance de Sahra Wagenknecht (BSW). "Wagenknecht et Höcke sont le couple politique du moment. Ici dans l'ancienne RDA, ce qui appartient ensemble grandit ensemble : les héritiers de l'hitlérisme national-socialiste et du national-communisme stalinien", a-t-il déclaré à la revue hebdomadaire "Die Zeit" à l'approche des élections régionales en Brandebourg, Saxe et Thuringe en septembre.

"L'AfD bleue et les faux Rouges de Wagenknecht sont tous deux du côté de Poutine dans cette guerre sanglante en Ukraine. Les vrais Bruns et les faux Rouges méprisent les couleurs arc-en-ciel de la démocratie", a déclaré Biermann, qui a été expulsé de la RDA en 1976.

Concernant le comportement de leurs partisans, l'ancien dissident de la RDA a déclaré : "Ceux qui étaient trop lâches pour se rebeller pendant la dictature se rebellent maintenant contre la démocratie sans risque. Ils aspirent aux commodités de la dictature et sont étrangers aux luttes de la démocratie." Leur honte ronge leur estime de soi. "Ils prétendent avoir une nouvelle vie et votent pour l'AfD ou le nouveau parti de Sahra Wagenknecht."

Biermann a admis que la situation était plus nuancée dans l'ensemble : "Il n'y a pas de simple Est-allemand, même moi je le sais. Et j'espère que avant les élections régionales, beaucoup voteront pour une démocratie colorée. Ils voteront pour la CDU, le SPD, les Verts et le FDP d'une manière de bon citoyen, sans aucun romantisme de citoyen en colère. Et cela réchauffe mon vieux cœur."

Malgré sa critique, Wolf Biermann reconnaît les complexités de la politique est-allemande et espère que beaucoup voteront pour des partis diversifiés comme les membres du Parlement européen CDU, SPD, Verts et FDP lors des élections à venir. Dans sa critique des partisans de l'ancienne RDA, Biermann mentionne leur mépris pour la démocratie et leur potentiel soutien à des partis en dehors du Parlement européen, tels que l'AfD et le BSW.

Lire aussi: