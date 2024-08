Table des matières

Boire de la bière

Manger des saucisses

Aller au pub

Conduire une voiture

Aller au stade

- Bière, saucisses et grosse voiture <unk> qu'est-ce qui ne va pas avec les préjugés contre les Allemands

L'Allemagne, c'est de la bière, de la saucisse de Francfort, la Bundesliga et conduire une voiture puissante – et pour beaucoup, aller au pub fait également partie de la culture allemande. Les statistiques nous donnent un aperçu de la façon dont l'Allemagne évolue réellement avec ces clichés. Disons simplement que certains pourraient avoir besoin d'être très forts maintenant, car il y a étonnamment beaucoup de mouvement et de tendances inattendues dans les habitudes allemandes soi-disant immuables.

L'Allemagne et ses traditions :

Boire de la bière

Même si le poète August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1798-1874) dans "Das Lied der Deutschen" – d'où provient l'hymne national allemand – ne mentionne pas la bière, mais le vin ("Le vin allemand et la chanson allemande, doivent garder leur ancienne belle sonorité dans le monde"), beaucoup pensent à la bière quand ils entendent le mot "Allemagne". Surtout de l'Oktoberfest à Munich. "L'art de la brasserie est une marque de fabrique de l'Allemagne", déclare l'Association allemande des brasseurs.

Mais elle doit faire face à un développement significatif. Au cours des 25 dernières années, la consommation par habitant ici a diminué d'environ un tiers. Dans l'ensemble, elle était récemment de seulement 88 litres, dont presque 8 litres de bière non alcoolisée. Il y a cinq ans, c'était encore 99 litres de bière. Le développement semble rapide. Santé, l'Allemagne ? Apparemment, de moins en moins.

Manger des saucisses

Griller des saucisses de Francfort en été, manger des saucisses de Bock à Noël, commander des currywurst à la cantine – rien ne semble plus allemand que la saucisse. Que ce soit la saucisse de Thuringe, la saucisse de Nuremberg ou l'une des nombreuses autres variétés : pour beaucoup de touristes, goûter aux spécialités de saucisses, par exemple dans les auberges bavaroises, les pubs de Cologne ou les tavernes à cidre de Francfort, fait partie de leur visite en Allemagne.

Mais l'Association fédérale allemande des producteurs de saucisses et de jambons a une pilule amère à avaler : la consommation par habitant de produits carnés tels que la saucisse ou le jambon diminue. Il y a dix ans, c'était presque 30 kg, maintenant c'est seulement environ 25 par an. La consommation de viande dans l'ensemble a diminué de presque 10 kg par habitant depuis 2014. Le porc est toujours en tête avec 27,5 kg par habitant, mais il y a dix ans, c'était dix kg de plus. Les comptoirs de viande fraîche dans les supermarchés semblent également disparaitre.

Aller au pub

"Die kleine Kneipe in unserer Straße – da, wo das Leben noch lebenswert ist", Michael Kunze a écrit pour Peter Alexander il y a presque 50 ans. "Dort in der Kneipe in unserer Straße, da fragt dich keiner, was du hast oder bist." Bien sûr, ces endroits disparaissent de plus en plus. Depuis quelque temps déjà, une fermeture massive des pubs est enregistrée en Allemagne.

Selon l'association fédérale DEHOGA (Association hôtelière et restaurantière), citant l'Office fédéral de la statistique, il y avait encore environ 31 000 pubs en 2015. En 2019, il y en avait encore presque 29 000, mais en 2022, il n'en restait plus que 21 000. Les chiffres pour 2023 seront publiés par l'Office fédéral de la statistique en mars 2025.

Entre-temps, il y a eu – nous nous en souvenons – la pandémie de Corona avec ses effets dévastateurs sur l'industrie de la restauration et le comportement de sortie. Les coûts énergétiques, de loyer et de personnel font Probably the rest.

L'Allemagne est la "nation automobile". "La voiture a été inventée en Allemagne. La voiture particulière, le camion et l'autobus", déclare l'Association de l'industrie automobile (VDA). "Le moteur électrique a également été inventé en Allemagne, ainsi que l'ordinateur." Selon le VDA, l'objectif est "la mobilité neutre en carbone d'ici 2050. Avec l'entraînement électrique, avec les e-carburants, avec l'hydrogène".

Avec le fort mouvement écologique, certains pourraient penser que l'Allemagne s'éloigne de la voiture et du trafic individuel. Cependant, cette hypothèse est incorrecte. Les statistiques de l'Office fédéral des transports à Flensburg montrent : il y a dix ans, il y avait environ 44 millions de voitures particulières immatriculées en Allemagne, aujourd'hui il y en a plus de 49 millions.

L'augmentation la plus récente du nombre de voitures particulières immatriculées a été observée dans le segment des SUV semblables à des tanks, dont il y a maintenant environ six millions - environ deux fois plus qu'il y a cinq ans. De grandes voitures en Allemagne ? Vous pouvez parier dessus !

Aller au stade

La Bundesliga est l'un des meilleurs championnats de football. Cependant, il y a une tendance à la baisse de la fréquentation. Alors que 13,3 millions de spectateurs ont été comptabilisés lors des matchs de la (première) Bundesliga lors de la saison 2018/19, il n'y en avait que 11,9 millions lors de la saison 2023/24. En termes d'activités de loisirs, aller à un stade ne peut plus être considéré comme unique.

En revanche, la fréquentation des théâtres semble différente : en raison de la structure fédérale de l'Allemagne, elle s'est développée en becoming the richest theater landscape in the world - because for centuries there were many small states and rulers with their own courts on German territory, where often also their own theaters were founded. Every year, more people visit theaters in Germany than Bundesliga stadiums.

Cependant, il y a également une tendance à la baisse ici. During the pre-Corona era (2018/19 season), 22.9 million theater spectators were counted. Recently, it was 19 percent less. The latest statistics from the German Stage Association (2022/23 - the first "normal" theater season after three seasons with Corona closures) show an audience of 18.6 million spectators.

Préjugés concernant la culture allemande tournent souvent autour de la bière et des saucisses, mais les statistiques montrent un tableau différent. La consommation de bière par habitant a diminué d'environ un tiers ces 25 dernières années, et la bière sans alcool représente maintenant presque 8 litres du total annuel de 88 litres. De même, la consommation de saucisses a également connu une baisse, la consommation de produits carnés par habitant passant de presque 30 kilogrammes il y a dix ans à environ 25 kilogrammes aujourd'hui.

Lire aussi: