Bière au beurre et plus encore : Ce qu'il faut manger au nouveau parc d'attractions Harry Potter

Le Monde du Magicien de Harry Potter d'Universal Studios Hollywood ouvre ses portes le 7 avril.

Le restaurant du parc à thème proposera de la bière au beurre, des bouchées britanniques et des desserts à thème.

Universal Studios Hollywood offre des aperçus du Wizarding World of Harry Potter avant son ouverture au public le 7 avril. Tous les fans d'Harry Potter trouveront leur bonheur dans cette nouvelle attraction, qui donne vie aux rues pavées du village de Pré-au-Lard.

Mais pour l'instant, parlons de la nourriture.

À quelques pas de la gare de Pré-au-Lard et de la confiserie Honeydukes, on trouve le restaurant Three Broomsticks et le pub Hogs Head, qui ont fait l'objet d'un test de dégustation par les médias mercredi soir, afin de présenter le menu d'inspiration britannique. Ceux qui s'attendent à des plats tout droit sortis des livres, tels que les sandwichs à la truie, le corned-beef et le steak and kidney pie, risquent d'être déçus, mais le menu rend un hommage digne de ce nom aux plats de base des pubs, tels que le shepherd's pie, le bangers and mash et le fish and chips.

Quoi qu'il en soit, le plus important est que l'on y sert de la bière au beurre, la boisson aromatisée au caramel dont Harry et ses amis se délectaient.

De joyeux serveurs accueillent les clients à la porte du pub Hogs Head avec des verres de Butterbeer sans alcool, qui, dans le monde réel, ressemble beaucoup à une glace à la crème. La bière Hog's Head est disponible en trois variétés derrière le bar, qui reproduit fidèlement l'auberge et le pub intimes et spartiates choisis par Ron et Hermione comme lieu de rencontre secret de l'armée de Dumbledore.

Le pub est adjacent au Three Broomsticks, une taverne rustique où de lourdes tables et chaises en bois sont disposées sous un plafond voûté caverneux. Dans les combles, des valises et des malles de bateau sont posées devant les portes menant aux chambres de l'auberge du sorcier. Des reliques que seuls les vrais fans reconnaîtront sont accrochées aux murs (clin d'œil).

Une grande partie du menu emprunte à son homologue de la côte est, qui a ouvert ses portes il y a près de deux ans à Universal Studios Orlando, mais quelques nouveaux plats sont proposés dans ce nouvel établissement. Le plus mémorable est de loin le dessert à la crème Butterbeer servi dans un petit pot. L'option au chocolat fait penser à une mousse, mais celle à la bière au beurre est une surcharge saccharine sans pareille.

Mention honorable pour le sticky toffee pudding et le trifle au chocolat.

Les surprises du menu étaient les soupes en quatre variétés - bière et fromage, maïs, pommes de terre et poireaux, et ragoût à la Guinness - servies fidèlement avec un pain soda. Les photos ne sont pas très belles, mais c'est ainsi que l'on sait qu'elles sont bonnes. Sinon, les options végétariennes telles que le chou et les légumes rôtis sont parfaitement comestibles, mais vous n'irez probablement pas là pour les asperges.

Un véritable fan de Harry Potter, présent à l'événement, a approuvé l'ambiance et la nourriture : "C'est exactement comme dans les livres et les films", a-t-elle déclaré. "J'ai hâte de venir avec mes amis.

Les personnes à la recherche de délices véritablement inspirés des livres devront se rendre à la confiserie Honeydukes, où des grenouilles enrobées de chocolat et des bonbons à la gelée aux parfums variés seront disponibles.

