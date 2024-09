- Bienvenue aux passionnés après les splendides noces

Le samedi 31 août, la princesse Martha Louise de Norvège, âgée de 52 ans, a épousé son partenaire Durek Verrett, 49 ans. Pendant trois jours, ils ont célébré leur union en partageant un baiser en public dans leurs tenues de mariage, suscitant l'enthousiasme des fans. Avant le mariage, une controverse a éclaté lorsqu'ils ont vendu les droits aux photos et aux vidéos de leur mariage.

Après le mariage, ils ont fait une apparition devant les médias et les fans impatients d'apercevoir les festivités. Devant l'hôtel Union à Geiranger, dans l'ouest de la Norvège, le lieu de la cérémonie, ils ont été accueillis par une ovation tonitruante de la foule. Les festivités se seraient poursuivies jusqu'au petit matin du dimanche.

"Hollywood à Geiranger"

Les célébrations ont commencé le jeudi, le mariage ayant lieu dans une grande tente blanche sur une pelouse. Des artistes norvégiens et américains auraient performed. Selon un invité interrogé par NRK, rapporté par "Daily Mail" : "C'était fantastique ! C'était Hollywood à Geiranger. C'était du Gospel et de l'amour. Nous avons ri, applaudi et été émus. C'était simplement magnifique."

Environ 350 invités, dont les trois filles de la princesse Martha Louise - Maud (20 ans), Leah (18 ans) et Emma (15 ans) - et ses parents, le roi Harald V (87 ans) et la reine Sonja (87 ans), ainsi que son frère, le prince Haakon Magnus (51 ans) et son épouse, la princesse Mette-Marit (51 ans), ont assisté à la cérémonie. Le palais a publié une photo congratulant les jeunes mariés et la famille royale sur Instagram.

Parmi les invités des familles royales internationales figuraient la princesse Victoria de Suède (47 ans) et son époux le prince Daniel (50 ans), ainsi que le prince Carl Philip (45 ans) et son épouse la princesse Sofia (39 ans). Des influenceurs, des stars de la téléréalité et des personnalités de la télévision étaient également présents, selon "Daily Mail".

Pour la princesse Martha Louise de Norvège, il s'agit de son deuxième mariage. Son précédent époux était l'écrivain Ari Behn (1972-2019), avec qui elle était mariée jusqu'en 2017. Elle est en couple avec l'Américain Durek Verrett depuis 2018 et s'est fiancée en 2022.

