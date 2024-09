Bienvenue à la soirée inaugurale des cérémonies de roses sur The Bachelorette.

La température monte dans la villa ! Les valises des candidats ont à peine touché le sol que les échanges verbaux commencent. Powergirl Aysun et les charmants Bennett et Musty rejoignent la mêlée.

Le timide séducteur Devin est "pris de court" tandis que le beau Bennett a besoin d'un "rappel à la réalité" en premier. Au début, les candidats masculins sont laissés sans voix lorsque les femmes font leur entrée dans la villa. La forte concurrence en tenues révélatrices montre clairement qui dirigera la villa dans les jours à venir.

Aysun, une ancienne concurrente de concours de beauté surnommée "Princesse Charmant", ne perd pas de temps pour exprimer ses opinions. Lorsque Bennett, qui s'est coupé trois fois en préparant le dîner d'icebreaker, parle de "couteaux dangereusement tranchants", Aysun terre-à-terre intervient pour avertir que de tels mots pourraient blesser quelqu'un qui souffre d'un trouble mental. Alors que Bennett et Musty ne comprennent pas son argument, les tensions augmentent et la première grande fissure apparaît.

Sensibilisation à la santé mentale

Aysun est attristée que les hommes refusent de participer à une critique constructive. Bennett et Musty, quant à eux, ont exprimé leur mécontentement d'être réduits au silence lors des rondes de communication internes. "Si je parle à mon ami et que j'utilise le mot 'fou', je n'ai pas l'intention de offenser quelqu'un d'autre dans une discussion sans rapport", rétorque Bennett en défendant son choix de mots. Heureusement, l'assistante sociale Leila agit en tant qu'arbitre et parvient à calmer la situation.

Le calme précaire ne dure pas longtemps avant qu'une autre discussion ne déclenche une nouvelle vague de tensions. Une rumeur se répand selon laquelle la Bachelorette pourrait être ouverte à explorer des modèles de relations ostensibles. La nouvelle enflamme les candidats masculins qui luttent à accepter l'idée de partager un jour leur femme idéale. La bavarde Leila apporte quelques aperçus sur les relations, mais ses efforts pour calmer les eaux échouent lamentablement. "La monogamie est en effet un concept hétéronormatif", les déclarations de Leila résonnent dans la villa, laissant les hommes musclés confus et dépassés.

Aysun reste une présence captivante

Le concept d'un triangle d'orientation (lesbienne, bisexuelle et hétérosexuelle) sort certains candidats de leur zone de confort. Aysun, cependant, brille d'anticipation. La native de Mannheim a des yeux pour plusieurs candidats : "Réellement parlant, il est assez probable que certaines attractions se développent parmi nous les femmes. Je suis ouverte à explorer ces sentiments", avoue Aysun avec franchise.

La première nuit des roses voit la Bachelorette arriver dans un mini-deux-pièces scintillant et serré. Comme prévu, la pièce se tait alors que les mâchoires tombent sous les planchers. "Son aura est époustouflante !" s'extasie l'entrepreneur Markus. Fabian, un manager de lieu blond de Dortmund, a peine à contenir son excitation : "Elle est aussi resplendissante qu'un diamant !" During the group discussion, the Bachelorette reiterates that she is looking for her soulmate, someone who truly complements her.

"But I find it challenging to specify how I'd like to nurture my future relationship since it depends on my partner," the Bachelorette says. With the first round of seven roses awarded, Aaron, Bennett, Fabian, and Luna find themselves left empty-handed. Orphaned by a solitary rose, the situation becomes tense as only one more rose remains to be handed out.

