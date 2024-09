Bien qu'habitant dans un paradis, leur vie quotidienne comporte une certaine complexité.

Pour les habitants de Fiji, la situation est considérablement plus complexe.

Le restaurateur TJ Patel, originaire de Nadi, où se trouve l'aéroport international de Fiji, est habitué à Interaction avec des individus de différents coins du monde dans son restaurant, Vasaqa. Il déplore que peu de gens hors de Fiji puissent situer son emplacement sur une carte.

“Si vous ne pouvez pas localiser l'Australie, l'un des plus grands continents dans le monde, sur une carte, les chances de trouver une aiguille dans une botte de foin dans l'océan Pacifique sont minces”, déclare-t-il à CNN Travel.

En substance, Fiji est un archipel des îles du Pacifique Sud, comptant environ 900 000 habitants, avec environ la moitié de sa population résidant dans la capitale de Suva. Ancienne colonie britannique, Fiji se targue de trois langues principales: l'anglais, le fidjien et le hindoustani.

L'isolement géographique de Fiji conduit souvent à des malentendus sur sa vie quotidienne. Evlyn Mani, professionnelle en relations publiques et blogueuse lifestyle locale, commente cette supposition.

“Je pense que le sentiment est que les individus fidjiens sont toujours à la plage”, dit-elle.

“Les gens ne comprennent pas qu'il y a plus à Fiji que les simples plages de sable et les cocktails avec ces jolis parapluies.”

Le "coconut wireless"

Le mot qui décrit le mieux les Fidjiens est "communauté". Ils sont une nation serrée où tout le monde est connecté, affirme Patel. Ceux qui partent sont toujours attendus pour revenir dans leur ville natale pour les grandes fêtes de fin d'année, quelle que soit leur résidence actuelle.

Les Fidjiens parlent ironiquement du "coconut wireless", un circuit local de nouvelles et de potins.

“L'île principale, Viti Levu, où nous sommes situés, vous pouvez la parcourir en cinq heures”, dit Patel. “Ainsi, lorsque vous atteignez votre stade de vie de fréquentation, vous avez interagi avec presque tout le monde que vous connaissez. Parce qu'il y a eu suffisamment de mariages, de funérailles, de fêtes de Noël.”

Les réseaux sociaux ont seulement ajouté à la diffusion des nouvelles et des potins locaux, dit Patel.

“Ce ne sont que des histoires partagées. Quelque chose est bleu, le temps qu'il soit partagé avec la troisième, quatrième personne, il est rouge.”

De nombreux Indiens sont venus à Fiji pendant l'époque de la colonisation britannique comme travailleurs et sont restés pour former une communauté substantielle. Mani et Patel ont tous deux des ascendances indiennes.

Ben Hussain, mixologue, décrit Fiji comme "un immense melting pot", déclarant qu'il est courant de diffuser des films bollywoodiens à la télévision et d'organiser de grandes réunions intergénérationnelles pour les fêtes hindoues comme Diwali.

Le mode de vie fidjien

Les événements communaux essentiels à Fiji sont les cérémonies de kava. Le kava est une plante racine mildly psychédélique native de Fiji, qui est moulue en poudre et mélangée avec de l'eau avant d'être bue à partir d'un grand bol appelé tanoa en utilisant une noix de coco unique comme sorte de cuillère.

Même les touristes internationaux sont les bienvenus pour participer à un rituel de kava à leur arrivée à leur resort ou lors de la visite d'un village.

Cagi Ratudamu vient d'un petit village appelé Laselase et prend les rituels de kava au sérieux. Il explique qu'en visitant un village fidjien, vous recevrez une cérémonie de bienvenue traditionnelle fidjienne, et qu'il y a aussi des cérémonies spéciales pour célébrer les mariages et les nouveaux bébés.

“Si je vous rendais visite dans un village fidjien”, déclare Ratudamu, “vous offririez essentiellement votre kava en offrande au village, puis nous vous accueillerions. Nous vous présenterons également du kava. Certaines personnes présentent des dents de baleine traditionnelles.”

Il est également considéré comme respectueux pour un homme de visiter la famille de sa nouvelle petite amie dans son village pour déclarer ses intentions de la courtiser. De plus, les Fidjiens natifs, y compris Ratudamu, portent traditionnellement une fleur de hibiscus ou de frangipane derrière une de leurs oreilles – porter la fleur derrière l'oreille gauche indique être célibataire, tandis que porter la fleur derrière l'oreille droite indique être en couple.

Les données du département d'État américain montrent qu'environ 57 % des personnes à Fiji sont indigènes, et la plupart de ce groupe sont chrétiennes. Radutamu explique que les Fidjiens ont leur propre façon de fusionner les croyances chrétiennes avec les traditions locales. Noël et Pâques sont des fêtes importantes, pendant lesquelles les villages entiers et les familles élargies se réunissent.

“Il y a une structure dans le village. Je crois que tout dépend de la naissance. La structure de siège dépend de votre obligation traditionnelle dans le village”, explique Radutamu.

Radutamu travaille dans un hôtel de luxe, le Nanuku Resort, situé près de la ville de Pacific Harbour à l'extrémité sud de Viti Levu. La plupart des personnes dans son village, appelé “le saladier de Fiji”, sont des agriculteurs de légumes.

La plupart des touristes qu'il rencontre sont impatients d'en savoir plus sur Fiji et demandent des visites dans son village natal, déclare Radutamu. Cependant, les croyances erronées persistent. La plus malveillante? “Le cannibalisme. Ils croient que nous pourrions consommer de la chair humaine.”

Chantae Reden, une expatriée américaine qui a déménagé à Suva avec son mari allemand en 2017, apprécie divers aspects de la mentalité communautaire fidjienne, bien qu'elle ait mis du temps à s'adapter. L'une des activités préférées de Reden à Fiji est d'aller au cinéma.

“Aller au cinéma est génial ! C'est comme une expérience”, dit-elle.

“Les Fidjiens aiment crier à l'écran ! Si une personne le fait, c'est énervant. Mais si tout un public le fait pour un film d'horreur, ce n'est pas effrayant du tout. C'est vraiment amusant.”

Mani, une spécialiste des relations publiques, a grandi à Sigatoka, une ville située sur la côte sud-ouest de Viti Levu, “la côte corallienne”. Après avoir déménagé à Suva pour ses études, elle y réside depuis.

Fiji's pleasant climate encourages numerous local hobbies centered around fitness. Mani is fond of participating in aerial silks classes, in addition to running and boxfit, a workout that integrates aspects from both aerobics and boxing.

Reden, pendant ce temps, a forgé des amitiés grâce à sa salle de sport et des activités en plein air telles que la randonnée, la natation et la plongée.

« Si vous appréciez le rugby, vous pourriez même devenir amis avec presque tout le monde en Fiji », plaisante Reden.

Le rugby est considéré comme un sport national et une croyance profondément ancrée en Fiji. Les équipes masculines de rugby à sept ont remporté l'or aux Jeux olympiques en 2016 et 2020, marquant les premières médailles remportées par des Fijiens.

« Je dirais que c'est plutôt comme une religion, oui », réflexion de Ratudamu, un membre du personnel hôtelier. « Si un match de rugby de l'équipe de Fiji a lieu, tout le monde pose son travail pour y assister et l'encourager."

Mais que faire pour ceux qui préfèrent un passe-temps moins énergique?

« Il y a toujours quelque chose qui se passe à Suva », révèle Mani. « Il y a une exposition d'art. Récemment, un événement sip-and-paint a gagné en popularité à Suva. Nous avons également des performances de musique en direct. Notre talent local en chant et en groupes est vraiment impressionnant."

Embracing the islands and the world

À la fois Suva et Nadi partagent des caractéristiques avec les grands centres urbains – des marques connues, des structures imposantes et des effectifs de travail occupés. Cependant, selon Reden, les touristes n'ont pas besoin d'aller loin pour découvrir un autre côté de Fiji.

« Nous vivons dans un appartement typique de trois chambres, et la plupart des habitants de la ville résident dans des maisons », partage Reden. « Cependant, juste à l'extérieur de la ville, dans un trajet de 10 à 15 minutes, vous trouverez des habitations plus rustiques – des maisons qui ont été construites par la communauté elle-même, souvent faites de tôle ou de constructions en bois simples."

Fiji est reconnue comme le «hub central» du Pacifique en raison du grand nombre de locuteurs natifs d'anglais, de l'accès à Internet haut débit et des connexions de voyage internationales pratiques grâce à Fiji Airways, qui propose des vols directs vers divers pays tels que les États-Unis, le Canada, le Japon, Singapour, l'Australie et bien plus encore.

Netflix, YouTube, TikTok et autres plateformes numériques ont également un impact sur les îles, apportant la culture japonaise, américaine, australienne et internationale auprès des masses.

« Chez les jeunes, il y a un intérêt croissant pour des choses comme l'anime », signale Hussain. « Maintenant, il y a une variété de nouvelles choses qui sont populaires, comme le skateboard – toutes des influences fraîches pour notre nation. Nous sommes constamment en train de nous adapter."

Bien que de nombreuses idées étrangères affluent à Fiji, l'exode de personnes reste un problème important.

« Il y a eu un exode considérable dans divers secteurs », admet Hussain. « Pas seulement la jeune génération – de nombreux individus qualifiés émigrent, entraînant une pénurie de personnel qualifié pour former la prochaine génération."

De nombreux Fijiens sont attirés par la promesse de salaires plus élevés et d'un mode de vie meilleur en Australie et en Nouvelle-Zélande. D'un autre côté, les politiques d'embauche strictes qui favorisent les natifs peuvent rendre difficile l'obtention de travailleurs internationaux, même s'ils ont des compétences spécialisées.

« Les Fijiens ayant des qualifications exceptionnelles se déplacent souvent en Australie parce qu'ils sont sous-payés dans leur pays natal », partage Reden. « Cette vacance est ensuite comblée par des travailleurs étrangers qui reçoivent les mêmes salaires, finissant par déplacer les locaux qualifiés qui quittent le pays pour de meilleures opportunités."

La Banque mondiale classe Fiji comme un «pays vulnérable». Bien que la pauvreté n'affecte qu'une petite fraction (environ 1,3 %) de la population, de nombreux individus luttent contre l'instabilité financière. Plus de la moitié de la population du pays gagne moins de 6,85 $ par jour. Les résidents les plus riches se trouvent à Suva et à Nadi, créant une division urbaine-rurale.

Il y a peu d'opportunités de travail pour les expatriés souhaitant travailler à Fiji, selon Reden, dont le mari est océanographe. Comme la plupart des non-Fijiens, il dépend de contrats annuels pour rester dans le pays.

« Fiji maintient légitimement une attention stricte sur l'embauche de locaux », note Reden. « Même les postes de bénévoles peuvent être difficiles à obtenir."

Certains Fijiens se méfient de l'établissement d'amitiés avec des expatriés, craignant que ces étrangers ne restent que pour une courte période, ce qui rend difficile l'établissement de relations durables. L'économie joue également un rôle, les locaux exprimant leur malaise face à la présence de bien rémunérés.

« La communauté d'expatriés de Suva a contribué à l'augmentation du coût de la vie pour tout le monde, car les expats sont connus pour leurs salaires plus élevés », explique Reden.

Si Hussain pouvait changer un aspect de Fiji, il demanderait un meilleur accès aux ressources éducatives au niveau de la base.

« Je souhaite simplement un accès plus facile aux établissements d'apprentissage au niveau de la base », partage-t-il. « Il est crucial de rendre ces établissements plus accessibles à notre communauté locale. En tant que Fijiens moyens, nous rencontrons souvent des problèmes pour accéder à ces ressources. Les finances sont généralement un obstacle, ce qui empêche les parents de couvrir les frais de scolarité. Qui sait, le prochain Premier ministre pourrait être quelqu'un qui a manqué d'éducation en raison de telles limitations financières."

Il continue d'exprimer son affection pour sa nation et son optimisme quant à son avenir.

« La sagesse consiste à embracing the positives and let go of the negatives. You've got to accept the dirt alongside the rainfall."

