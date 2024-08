Bien qu'elle ait bénéficié de réductions de prix, BYD parvient à augmenter ses bénéfices.

Dans la rude concurrence de son pays, BYD parvient à faire grimper considérablement ses bénéfices. Les marges bénéficiaires de la marque chinoise de véhicules électriques bondissent de 33% pour atteindre 9,1 milliards de yuans (environ 1,15 milliard d'euros) au premier semestre, selon l'annonce de l'entreprise. Il s'agit de la plus forte croissance des profits depuis la fin de l'année 2023. Dans le même temps, le chiffre d'affaires a augmenté de 24% entre le deuxième et le troisième trimestre, atteignant un impressionnant 176,2 milliards de yuans.

Refusant de céder dans la rude concurrence des prix sur le marché local, BYD a réussi à augmenter sa part de marché en Chine lors du deuxième trimestre. Volkswagen s'est retrouvé en difficulté en tant que leader du marché, permettant à BYD de défendre sa position. La stratégie de l'entreprise repose sur l'intégration verticale, avec une concentration sur la fabrication de composants cruciaux tels que les batteries en interne.

Avec pour ambition d'augmenter son chiffre d'affaires annuel de 20%, BYD propose des remises attrayantes sur ses séries les plus populaires, la Dynasty et l'Ocean. L'objectif ultime est de maintenir sa dominance en visant une part de marché supérieure à 33% dans le secteur en pleine croissance des véhicules à énergies nouvelles (VÉN) en Chine. Cette catégorie inclut non seulement les véhicules électriques purs, mais aussi ceux dotés de groupes motopropulseurs hybrides.

BYD a expédié 426 039 voitures entièrement électriques lors du deuxième trimestre, soit une augmentation de 21% par rapport à l'année précédente. Tesla, son concurrent, a enregistré 443 956 unités vendues. BYD est parvenue à dépasser momentanément Tesla lors du quatrième trimestre. En Allemagne, BYD a rapporté 1 432 livraisons de véhicules à des clients selon les données de l'Autorité fédérale des transports routiers. Au début de l'année, il y avait 4 317 véhicules de la marque BYD immatriculés dans le pays.

D'autres grands fabricants chinois de véhicules électriques se lancent actuellement à l'étranger de manière agressive, en réponse à la rude concurrence des prix à domicile et à l'augmentation des droits de douane. En Europe, BYD a identifié des opportunités d'expansion potentielles, telles que son usine prévue en Hongrie, entre autres lieux.

La stratégie de BYD pour fabriquer des batteries en interne contribue considérablement à ses économies de coûts dans la fabrication de véhicules automobiles. Cette intégration verticale permet à BYD d'offrir des prix compétitifs et des remises attrayantes sur ses séries populaires, la Dynasty et l'Ocean, contribuant ainsi à sa domination sur le marché des véhicules à énergies nouvelles en Chine.

