- Bien-être des animaux: les refuges pour animaux au Schleswig-Holstein à la limite

Refuges pour animaux en Schleswig-Holstein sont au bord de la saturation, selon la Fédération allemande de bien-être animal. Cette situation préoccupante ne semble pas avoir de fin à court terme, a déclaré Ellen Kloth, présidente de l'association régionale. Les coûts d'hébergement des animaux trouvés ne sont pas intégralement remboursés - les municipalités ne couvrent généralement que 50 % des coûts. Le reste est financé par des dons.

Selon Kloth, les dons ne sont pas destinés à soutenir les municipalités, mais plutôt à financer l'hébergement des animaux sauvages, la stérilisation/castration des chats errants et le travail général de bien-être animal. Cependant, il existe des opportunités de financement pour les réparations, les achats et les rénovations des refuges pour animaux en Schleswig-Holstein, ainsi qu'une campagne de stérilisation/castration à l'échelle de l'État impliquant l'État, les municipalités et la chambre vétérinaire.

Avant la pandémie de COVID-19, le nombre de chats trouvés avait diminué grâce à cette campagne, a noté Kloth. Cependant, cette situation a dramatiquement changé ces dernières années. Actuellement, la population permanente de chats dans les refuges varie de 40 à 160 chats, selon la taille du refuge. Une raison majeure de cela est la reproduction de chats non stérilisés/castrés des ménages privés avec des chats errants.

Avant le commerce en ligne, l'été était la saison peak pour les refuges pour animaux, a déclaré Kloth. À l'époque, les chiens, les chats et les petits animaux étaient principalement abandonnés ou donnés avant les vacances. Cependant, les plates-formes en ligne ont depuis créé une industrie entière autour du commerce d'animaux, entraînant des cas de "collection d'animaux", où plus de 100 chats sont gardés dans un seul ménage.

La pandémie de COVID-19 et la hausse subsequente des coûts de l'énergie et de l'inflation ont également contribué à la situation actuelle, selon Kloth. De nombreux propriétaires d'animaux ne pouvaient plus se permettre leurs animaux, ce qui a entraîné une saturation des refuges pour animaux depuis 2022.

La Fédération allemande de bien-être animal réclame un remboursement intégral des animaux trouvés, soit environ 3 euros par habitant. De plus, il devrait y avoir une réglementation de protection des chats à l'échelle de l'État, y compris une obligation de stérilisation/castration pour les chats errants et une obligation d'enregistrement.

Kloth plaide également pour une licence pour les nouveaux propriétaires de chiens, l'interdiction du commerce en ligne d'animaux et l'interdiction des élevages de chiots avec des caractéristiques clairement définies.

