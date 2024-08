Biélorussie: Le président Loukachenko rapporte l'abattage présumé de "drones de combat" ukrainiens

En Biélorussie, le strongman Alexandre Loukachenko a rapporté que plusieurs cibles aériennes présumées ukrainiennes avaient été abattues. Il a déclaré que la défense aérienne avait été pleinement mobilisée car environ dix objets aériens en provenance d'Ukraine avaient pénétré dans l'espace aérien biélorusse (anciennement connue sous le nom de Russie blanche) à l'est du pays, dans la région de Kostyukovichi, vendredi soir. "Les forces armées ukrainiennes ont violé toutes les règles de comportement et ont enfreint l'espace aérien de la République de Biélorussie", a déclaré Loukachenko, selon les médias d'État. "Nous soupçonnons qu'il s'agissait de drones de combat", a-t-il ajouté. En plus de la défense aérienne au sol, des avions et un hélicoptère étaient également impliqués. Ces allégations n'ont pas pu être vérifiées de manière indépendante.

Loukachenko, souvent qualifié de dernier dictateur d'Europe, est l'un des principaux soutiens de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Au début du conflit, il y a presque deux ans et demi, il a également permis aux troupes russes de pénétrer dans le nord de l'Ukraine depuis le sud de la Biélorussie.

