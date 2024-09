Biden vise à améliorer sa réputation en matière de politique étrangère à l'ONU, avec des dirigeants mondiaux confrontés à un monde englouti par la tourmente.

Au milieu d'une grave escalade d'une crise majeure au Moyen-Orient, le monde attend des solutions temporaires ainsi que des opinions finales sur la façon dont la présidence de Biden sera jugée par l'histoire.

Les officiels de l'administration supérieure ont reconnu que Biden, dans ses discours à l'Assemblée générale et ses interactions avec les chefs d'État mondiaux, doit faire face à cette réalité alors qu'Israël mène des opérations militaires généralisées au Liban, entraînant plus de 200 morts, dont des enfants, selon le ministère de la Santé libanais.

Au cours de ces réunions, Biden et les officiels américains de haut niveau discuteront de la façon de "calmer la situation", comme l'a déclaré un officiel supérieur, tout en mentionnant que Biden prévoit de "aborder le Moyen-Orient, en particulier cette année très difficile que nous avons tous traversée."

Biden devrait clarifier sa position sur la nécessité de la coopération mondiale pour surmonter les défis les plus complexes du monde, servant de contrepoids à la montée des idéologies populistes dans le monde, y compris aux États-Unis.

Cependant, "les initiatives de paix" - concernant le Moyen-Orient, compte tenu du potentiel d'une guerre à grande échelle entre Israël et le Hezbollah au Liban, ainsi que le conflit en Gaza, mais aussi l'Ukraine - seront au centre des préoccupations, selon ces officiels, mettant en évidence l'instabilité croissante qui a émergé ces derniers temps.

Depuis la déclaration de Biden en 2023 selon laquelle le monde était à un "point de bascule", une nouvelle guerre entre Hamas et Israël a entraîné un nombre croissant de morts, et les efforts américains pour négocier un cessez-le-feu afin d'arrêter les combats et obtenir la libération des otages détenus par le groupe terroriste ont Recently, Israel's bold assault on Hezbollah last week, which sparked an increase in strikes on both sides of Lebanon's border, has further muddied the waters in the region.

"The world has transformed, and the world has become more complicated in numerous ways," one senior administration official said.

Il devra également aborder le conflit Russie-Ukraine cette semaine où le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé son intention de présenter son plan pour gagner la guerre à Biden, sa demande à Biden d'utiliser des armes fournies par l'Ouest pour cibler les positions russes étant toujours en suspens.

Cela a, à son tour, relégué la menace perçue de la Chine, que l'administration Biden a identifiée depuis longtemps comme son "défi de référence", au second plan.

Approche électorale

À New York, les chefs d'État mondiaux devront jongler avec la multiplicité croissante de points chauds mondiaux - tout en ayant une élection dans quelques semaines qui jette une ombre sur le rôle des États-Unis en tant que phare démocratique du monde, bienfaiteur et principal fournisseur d'armes. Bien que Biden représente officiellement les États-Unis à la table, l'ancien président Donald Trump et la vice-présidente Kamala Harris rencontrent séparément les chefs d'État pour renforcer les relations et définir leurs propres objectifs.

Dimanche, Biden a exprimé sa préoccupation quant à l'escalade au Moyen-Orient. Cependant, il a réaffirmé sa conviction qu'un accord de cessez-le-feu entre Israël et Hamas - que les officiels américains estiment aiderait à désamorcer les tensions dans la région - était toujours possible.

“We’ll do everything we can to prevent a wider conflict from erupting. And we’re still pushing hard,” he told reporters at the White House.

Les officiels de la Maison Blanche affirment que Biden prévoit d'aller au-delà de ces préoccupations, en se concentrant sur des priorités à long terme telles que le changement climatique, un sujet d'un discours distinct. Le président entend renforcer le cas de la leadership américaine en matière de changement climatique et argumenter en faveur de la poursuite de ces efforts dans les années à venir alors qu'il regarde vers la fin de son mandat.

“He will demonstrate how the United States has transformed the playbook, shifting away from pessimism and focusing instead on the substantial economic potential,” Ali Zaidi, White House national climate adviser, told reporters, adding that the speech will serve as “an opportunity to deliver the decisive decade mid-term report to show the progress we’ve made, the points we've scored, and the roadmap ahead.”

Mardi, Biden accueillera un sommet de la Coalition mondiale pour lutter contre les menaces des drogues synthétiques, qui comprendra des annonces de 11 pays de la coalition sur de nouvelles initiatives pour faire avancer les efforts de lutte contre le trafic de fentanyl dans le monde, ainsi qu'un nouvel engagement de tous les membres principaux de la coalition. Établie par les États-Unis l'année dernière dans le cadre des efforts de l'administration Biden pour lutter contre la crise mortelle et persistante du fentanyl qui coûte des milliers de vies américaines chaque année, le groupe comprend 158 pays et 15 organisations internationales.

Et mercredi, Biden rencontrera le président du Vietnam en marge de la réunion. Cette rencontre offrira une occasion de discuter de leurs intérêts communs en matière de stabilité et de prospérité en Asie du Sud-Est, selon les officiels de l'administration supérieure. Cela sera suivi d'une réunion axée sur la reconstruction de l'Ukraine avec les chefs d'État - un sujet crucial avant la rencontre de Biden avec Zelensky plus tard cette semaine.

Au cours des deux dernières semaines, Biden a engagé une série d'activités diplomatiques, tenant des pourparlers avec le Premier ministre du Royaume-Uni à la Maison Blanche; accueillant les chefs de file du Quad d'Australie, de l'Inde et du Japon dans sa ville natale de Wilmington; et accueillant Zelensky d'Ukraine et Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan des Émirats arabes unis alors que les conflits font rage dans leurs régions respectives.

Ces rencontres ont porté sur les principales menaces qui pèsent actuellement sur le monde. Comme cela a été le cas ces dernières années, les Nations unies sont à nouveau sous pression des pays plus petits pour faire entendre leurs voix - et leurs besoins. Les officiels américains de haut niveau affirment qu'ils entendent utiliser la semaine pour sensibiliser aux conflits dans des endroits comme le Soudan et dans le monde entier.

“We’re devoting all our efforts toward peace and security, not just in Gaza and Israel and Lebanon, but we’re also focusing on Sudan, we’re focusing on Ukraine. And so, all of these will be part of our agenda as well as conflicts elsewhere in the world,” US ambassador to the UN Linda Thomas-Greenfield said on CNN.

L'efficacité de l'ONU est à nouveau un sujet difficile à ignorer cette année, alors qu'elle se réunit pour la troisième fois depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La situation à Gaza reste sans solution, et les tensions entre Israël et le Hezbollah s'intensifient au nord. En tant que membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, la Russie et les États-Unis détiennent le pouvoir de veto, ce qui rend plus difficile pour l'ONU d'intervenir en Ukraine ou à Gaza.

Jon Alterman, vice-président principal du Center for Strategic and International Studies, a commenté : "Le système de l'ONU n'est pas particulièrement doué pour résoudre les conflits lorsqu'un membre du Conseil de sécurité de l'ONU est heavily engaged." Il a mis en avant la relation des États-Unis avec Israël comme raison de l'implication limitée de l'ONU dans le conflit.

Alors que le monde se réunit à New York pour discuter du rôle de l'ONU et de la coopération internationale, l'incapacité à utiliser les structures de l'ONU pour avoir un impact plus important sur le conflit à Gaza, qui est une préoccupation majeure pour les gens dans le monde entier, pèsera probablement sur les discussions.

Malgré la reconnaissance de l'impact du pouvoir de veto de la Russie sur la capacité de l'institution à s'impliquer davantage dans le conflit en Ukraine, les officiels américains ont toujours défendu l'utilisation du veto en ce qui concerne le conflit à Gaza.

Thomas-Greenfield, ambassadeur des États-Unis à l'ONU, a suggéré : "Ne demandez pas ce que vous croyez être dysfonctionnel ; demandez à travailler dans le système pour trouver comment le changer." Lorsqu'on lui a demandé de commenter les critiques du veto, elle a déclaré : "Nous n'avons pas décidé de renoncer à notre pouvoir de veto, mais nous sommes ouverts à écouter les perspectives des autres et nous verrons où cela nous mènera."

Malgré la fermeté sur le pouvoir de veto, les États-Unis ont exprimé leur soutien à l'élargissement du Conseil de sécurité de l'ONU avec deux sièges permanents supplémentaires pour l'Afrique et un siège rotatif pour les États insulaires en développement.

Les priorités de politique du président Biden pour cette réunion de cette année incluent la fin des conflits mondiaux, le revitalisation du système humanitaire dirigé par l'ONU et la création d'un "système international plus inclusif et efficace", selon Thomas-Greenfield.

Elle a insisté : "Nos priorités à l'ONU sont ambitieuses, et certains pourraient les considérer comme excessivement ambitieuses ou même impossibles. Mais ce moment demande de l'ambition. Il demande de l'urgence. Il demande une occasion d'examiner l'impossible et de voir comment nous pouvons rendre ces choses possibles."

En raison de l'actuelle situation politique, le président Biden devra aborder les tensions croissantes au Moyen-Orient lors de ses rencontres avec les leaders mondiaux, alors que les opérations militaires d'Israël ont entraîné plus de 200 morts, y compris des enfants. Le monde observe de près comment la présidence de Biden gérera cette situation politique.

De plus, alors que les États-Unis luttent avec leur propre politique interne pendant une période électorale, la communauté internationale s'attend à ce que Biden maintienne le rôle des États-Unis en tant que leader dans les questions mondiales, telles que le changement climatique et le désarmement nucléaire, malgré l'ombre planante des élections américaines.

