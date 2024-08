Biden veut se présenter avec Harris la semaine prochaine.

Biden et Harris voulaient discuter des "progrès" réalisés dans la réduction du coût de la vie des citoyens, a annoncé la Maison Blanche. L'inflation est un enjeu central de la campagne. L'ancien président et candidat républicain à l'élection présidentielle Donald Trump accuse l'administration Biden de la forte augmentation du coût de la vie des citoyens.

Sous la présidence de Biden, l'inflation aux États-Unis avait atteint 9,1 % en juin 2022, le niveau le plus élevé en près de 40 ans. Cependant, les principales causes étaient principalement la pandémie de COVID-19 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le taux d'inflation a ensuite Significativement baissé. En juin dernier, il était de 3,0 %.

Le président de 81 ans, Biden, a annoncé le 21 juillet, après des semaines de débat sur sa capacité mentale à briguer un second mandat, qu'il ne se représenterait pas et a soutenu la vice-présidente Harris comme sa successeur. La vice-présidente de 59 ans a été nommée candidate présidentielle démocrate lors d'un vote électronique entre jeudi dernier et lundi.

Depuis son retrait, Biden est resté en grande partie à l'écart de la campagne. Cependant, selon un article du magazine politique "Politico", Harris souhaite le soutien de Biden dans des États clés comme le Michigan et la Pennsylvanie, où il reste populaire auprès des électeurs blancs plus âgés.

La candidature de Harris a suscité un nouvel enthousiasme chez les démocrates, qui a augmenté depuis qu'elle a annoncé mardi le gouverneur du Minnesota Tim Walz, un politique terre-à-terre et spirituel, comme son colistier. Leurs premières apparitions de campagne conjointes ont été suivies par des dizaines de milliers de personnes.

Harris a rattrapé Biden dans les sondages et a désormais une légère avance sur le rival républicain dans plusieurs récents sondages.

Le 10 septembre, Harris et Trump s'affronteront lors d'un débat télévisé. ABC, le réseau organisant le débat, a annoncé cela jeudi.

Il est incertain s'il y aura d'autres débats entre les deux. Jeudi, Trump a proposé trois débats en septembre lors d'une conférence de presse improvisée à son estate de Mar-a-Lago en Floride. Il a déclaré qu'il se réjouissait de cela parce que "les choses doivent être mises au clair".

Trump a également critiqué Harris lors de la conférence de presse pour ne pas avoir accordé d'entretiens en tant que candidate présidentielle. "Elle n'a accordé aucun entretien - elle ne peut pas donner d'entretien, elle est à peine compétente", a déclaré le septuagénaire. Plus tard, Harris a déclaré qu'elle avait discuté avec son équipe de la planification d'un entretien avant la fin du mois.

