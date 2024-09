Biden soutient l'affirmation d'Israël selon laquelle le tir mortel de l'armée israélienne sur l'activiste américain en Cisjordanie n'était pas intentionnel.

Selon Israël, Aysenur Ezgi Eygi a été tragiquement touchée par les tirs des Forces de défense israéliennes de manière involontaire et indirecte un vendredi. L'administration Biden enquête actuellement sur sa mort.

Lors d'un point de presse sur la pelouse sud de la Maison Blanche, Biden a déclaré : "Nous rassemblons plus de faits. Il semble qu'il s'agisse d'un accident. La balle a rebondi sur le sol et l'a touchée accidentellement, mais nous sommes en train de clarifier cela maintenant."

Les officiels américains ont condamné Israël pour la mort d'Eygi, qui s'est produite lors d'une manifestation. Dans une déclaration précédente, le secrétaire d'État Antony Blinken a qualifié sa mort de "non provoquée et injustifiée" et a appelé Israël à mettre en œuvre des changements fondamentaux dans ses opérations en Cisjordanie.

Blinken a insisté : "Personne ne devrait être abattu et tué pour participer à une manifestation. Personne ne devrait risquer sa vie simplement pour exprimer ses opinions." Il a également mentionné qu'un deuxième citoyen américain a été abattu par les forces de sécurité israéliennes, décrivant cette situation comme "inacceptable" et réclamant des changements.

Dans un communiqué précédent, l-IDF a déclaré que la mort d'Eygi s'est produite lors d'une "émeute", tandis que le Mouvement international de solidarité (MIS), avec lequel Eygi travaillait en tant que bénévole, a décrit la manifestation du 6 septembre comme paisible.

Eygi, originaire de Turquie, était une récente diplômée de l'Université de Washington et travaillait en tant que bénévole pour le même groupe d'activation pro-palestinien que Rachel Corrie, une citoyenne américaine qui a perdu la vie en 2003 en tentant d'empêcher un bulldozer israélien de démolir des maisons palestiniennes à Gaza.

Depuis octobre, les troupes et les colons israéliens ont prétendument pris la vie de près de 700 Palestiniens dans la Cisjordanie et à Jérusalem-Est, selon les données du ministère de la Santé palestinien à Ramallah. Ce décompte ne fait pas de distinction entre les miliciens et les civils.

L'enquête de l'administration Biden sur la mort d'Eygi a mis en avant la politique, avec les officiels américains critiquant les actions d'Israël lors de la manifestation. L'incident a suscité des discussions sur la responsabilité et les potentiels changements dans les opérations militaires israéliennes.

L'affirmation d'Antony Blinken selon laquelle personne ne devrait être tué pour exprimer ses opinions lors d'une manifestation est une déclaration politique forte, soulignant la préoccupation de la communauté internationale pour les droits de l'homme dans la région.

Lire aussi: