Biden s'oppose à ce qu'Israël lance des frappes sur les installations nucléaires iraniennes, mais reconnaît qu'Israël détient l'autorité de riposter à une attaque.

Les autorités américaines ne poussent pas secrètement Israël à se retenir de réagir contre l'Iran, contrairement à ce que rapportent deux officiels de haut rang de l'administration à CNN. Il s'agit d'un virage par rapport à avril, lorsque Biden a conseillé à Israël de "saisir l'occasion" après une interception réussie d'une salve de drones et de missiles iraniens.

Au lieu de cela, Biden espère qu'Israël adoptera une approche prudente qui préservera son droit de riposter tout en évitant les actions qui pourraient provoquer une nouvelle riposte et potentiellement déclencher une guerre à grande échelle.

Un officiel senior a déclaré : "Personne ne leur dit de ne pas répondre. Personne ne dit 'Saisir l'occasion'."

La réception de ce message par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu reste incertaine, notamment en raison de sa position politique renforcée suite à ses tentatives réussies pour affaiblir le Hezbollah au Liban.

Au début d'une réunion du cabinet de sécurité, Netanyahu a déclaré : "L'Iran a commis une grave erreur, et elle en paiera le prix."

Les tentatives de Biden pour influencer son homologue israélien au cours de l'année dernière se sont avérées largement infructueuses, et les deux dirigeants ne se sont pas parlés depuis août. Cependant, Biden a annoncé qu'il prévoyait de parler à Netanyahu "relativement bientôt", mais aucune conversation planifiée n'a été mentionnée.

Le secrétaire d'État adjoint Kurt Campbell a confirmé les discussions en cours avec Israël et a mis en évidence la gravité de la situation.

"La région est au bord du gouffre, et il y a de vraies préoccupations quant à une escalade plus large qui pourrait mettre en danger non seulement Israël, mais aussi nos intérêts stratégiques", a déclaré Campbell.

Les enjeux sont plus élevés que jamais en raison des tensions croissantes dans la région. Les efforts pour broker des cessez-le-feu à la fois à Gaza et le long de la frontière Israël-Liban ont été largement infructueux. La prochaine élection présidentielle américaine renforce l'importance de gérer la crise.

L'ampleur de l'attaque de mardi a dépassé le volume de projectiles que l'Iran a tirés sur Israël en avril. Israël et les États-Unis ont une fois de plus réussi à intercepter les missiles, grâce à plusieurs mois de planification coordonnée. Cependant, l'ampleur de l'attaque, que Biden a qualifiée d'"audacieuse" après qu'elle s'est produite, justifiait une réponse d'Israël, selon les officiels américains.

"Israël a le droit de répondre. La réponse doit être proportionnelle", a déclaré Biden après un appel virtuel avec les dirigeants des pays industrialisés du G7. Il a déclaré que les dirigeants étaient d'accord sur ce point et qu'ils se préparaient à imposer de nouvelles sanctions à l'Iran.

Il s'agit d'un changement de position par rapport à celle prise en avril, lorsque les officiels américains ont encouragé Israël à reconnaître les dommages limités infligés par l'Iran et à passer à autre chose. Israël a répliqué, mais de manière limitée, en frappant un système de défense aérienne à Isfahan.

Maintenant, les attentes sont élevées pour une riposte israélienne plus importante, qui pourrait viser une gamme d'objectifs. Selon l'évaluation actuelle, il est peu probable qu'Israël cible les sites nucléaires iraniens, bien qu'un officiel senior ait noté qu'Israël n'avait pas encore décidé où il pourrait frapper.

"Ils font ce qu'il faut et prennent le temps de réfléchir", a déclaré l'officiel.

Biden a déclaré qu'il ne soutenait pas une attaque israélienne sur les installations nucléaires iraniennes. "La réponse est non", a-t-il déclaré lorsqu'on lui a demandé si Israël pourrait lancer une frappe de représailles sur les installations liées au programme nucléaire iranien.

Une telle action d'Israël presque certainement entraînerait un conflit hors de contrôle que Biden a cherché à prévenir depuis un an, depuis que le Hamas a lancé son attaque contre Israël le 7 octobre. Pour Netanyahu et certains de ses conseillers les plus belliqueux, cela pourrait éliminer ce qui est perçu comme une menace existentielle pour Israël une fois pour toutes.

Après les attaques de cette semaine, les États-Unis surveillent de près toutes les activités entourant le programme nucléaire iranien, mais n'ontobservé aucun changement récent, selon deux officiels américains.

Une préoccupation principale des États-Unis est la possibilité que l'Iran renforce son programme nucléaire après avoir réussi à dégrader ses proxies au Liban et à Gaza et avoir déjoué son attaque de missiles balistiques.

Bien qu'il n'y ait actuellement aucun signe que l'Iran le fasse, les officiels américains restent vigilants quant à cette possibilité.

Il n'y a pas eu de grand changement récent dans la position nucléaire de l'Iran, mais au cours de l'année dernière, l'Iran a continué à enrichir le matériau fissile pour son programme nucléaire. En début d'année 2021, le secrétaire d'État Antony Blinken a déclaré que le temps de rupture de l'Iran - le temps nécessaire pour produire suffisamment de matériau nucléaire pour une arme nucléaire - "est probablement d'une ou deux semaines".

Aucune victime ni mort israélienne n'a été enregistrée lors de l'attaque iranienne de mardi, qui semblait viser des installations militaires et de renseignement. Un homme palestinien a été tué dans la bande de Gaza par des débris tombant d'un missile intercepté lancé par Israël, selon l'hôpital où il a été traité.

Avec le début de la nouvelle année juive, Rosh Hashanah, le mercredi, il y a la croyance que la riposte israélienne pourrait être retardée de quelques jours.

"Ils ont la fête, ce qui leur donne un peu de temps et d'espace", a déclaré l'un des officiels américains de haut rang.

Cependant, prolonger l'attente pour une réponse suscite également l'anticipation dans une région déjà tendue, en particulier alors que l'opération israélienne contre le Hezbollah se poursuit. CNN a rapporté mercredi que les officiels américains et israéliens estiment qu'environ 50 % de l'arsenal du groupe proxy iranien a été détruit.

Le mardi après-midi, Harris est sortie pour faire une déclaration calculée concernant les attaques iraniennes en Israël.

"J'ai les yeux grands ouverts", a-t-elle déclaré en suivant son discours préparé. "L'Iran représente une présence déstabilisatrice et menaçante au Moyen-Orient, et l'attaque récente contre Israël en est une preuve de plus."

