Biden s'engage dans des pourparlers avec Israël concernant la stratégie de représailles de l'Iran

Dans une situation de forte tension, l'administration américaine est en pourparlers avec Israël concernant d'éventuelles frappes sur les infrastructures pétrolières iraniennes. Le président Biden a confirmé ces discussions, soulignant l'importance de la proportionnalité. En conséquence, les prix du pétrole ont augmenté.

Le président Joe Biden a admis que le gouvernement américain était en train de discuter avec Israël de possibles frappes sur les installations pétrolières iraniennes. Interrogé sur sa position concernant les attaques israéliennes sur les installations pétrolières iraniennes, Biden a répondu : "Nous sommes plongés dans ces discussions." Il a marqué une pause avant d'ajouter : "Je pense que cela serait un peu... incertain."

Les prix du pétrole ont grimpé en flèche suite à ces déclarations. Le brut de mer Brent a augmenté de quatre pour cent sur les marchés, tandis que le pétrole brut américain WTI a augmenté de cinq pour cent. Plus tôt, Biden avait déclaré qu'il ne pensait pas qu'Israël réagirait rapidement à l'attaque de roquettes d'Iran.

L'Iran a lancé une importante attaque de roquettes contre Israël mardi soir, la deuxième de ce type en six mois. La plupart des missiles lancés ont été interceptés. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis de riposter. "Qui que ce soit qui nous attaque, nous riposterons", a déclaré Netanyahu. De plus, le porte-parole militaire Daniel Hagari a annoncé des "répercussions" : "Nous avons des plans, et nous agirons quand et où nous le jugerons approprié."

Des rumeurs circulent sur d'éventuelles frappes contre les installations nucléaires iraniennes. Interrogé sur son éventuelle approbation de telles actions par Israël, le président américain Biden a déclaré mercredi : "La réponse est non. Nous consulterons les Israéliens sur leur ligne de conduite." Tous les pays du G7 conviennent qu'Israël a le droit de riposter contre l'attaque d'Iran. "Mais la réponse doit être proportionnelle", a déclaré Biden.

Entre-temps, les conflits entre Israël et le Hezbollah, milice soutenue par l'Iran au Liban, persistent. Aujourd'hui, jeudi, l'armée israélienne a annoncé l'élimination de 15 combattants du Hezbollah dans une frappe aérienne sur le village de Bint Jubail dans le sud du Liban. Le bâtiment cible était apparemment utilisé pour stocker des armes.

Le président Joe Biden a exprimé son opposition aux éventuelles frappes sur les installations nucléaires iraniennes, déclarant : "La réponse est non. Nous consulterons les Israéliens sur leur ligne de conduite."

