Biden, sans retenue, participe à des engagements publics plus spontanés, faisant la promotion de l'agenda de Harris comme son plaidoyer.

Le mercredi, cela implique qu'il a un peu de temps libre pour regarder "The View".

Cette transition indique un changement pour un président qui a mené deux interviews en réseau à haut risque en juillet, se défendant de sa capacité à servir tout en luttant pour sa survie politique. Maintenant libéré des fardeaux de la campagne, en particulier la constante surveillance de son âge et de ses bourdes verbales, le président intensifie ses interactions non scriptées et se concentre sur des activités visant à renforcer son héritage.

Un ancien adjoint de Biden a commenté : "Joe Biden est de retour à être la personne insouciante et authentique que nous avons tous connue."

Il y a une hypothèse sous-jacente selon laquelle le legs de la politique de Biden est intrinsèquement lié au succès de Harris en novembre. La stratégie du président dans les jours précédant l'élection, selon un responsable de la Maison Blanche, consiste à "faire le maximum pour aider sa partenaire, la vice-présidente Harris, à se faire élire et à entrer en contact avec les gens pour leur faire savoir ce que nous faisons pour eux".

Biden devrait se concentrer davantage sur ses réalisations - la mise en œuvre de lois essentielles ; son soutien à long terme à la "Loi sur la violence contre les femmes" ; et son "agenda d'unification" plus large, comprenant l'accès aux soins mentaux, les soins aux vétérans et les efforts pour éradiquer le cancer, entre autres sujets - lors de son apparition sur "The View", selon une autre source.

Cette concentration pourrait servir à établir une certaine distance stratégique entre le président et son ancien colistier. Dans un récent sondage de NBC News, 40 % des répondants "ont exprimé une plus grande préoccupation que Harris poursuive la même approche que Biden".

Il est également prévu qu'il apparaisse sur le podcast "A Bit of Optimism" pour une discussion sur le leadership avec l'hôte Simon Sinek.

Biden sera confronté à des questions difficiles des animatrices de "The View", dont les opinions politiques couvrent un large spectre. Sa 10e apparition sur le show, où il a mené sa première interview après avoir annoncé sa campagne de 2020, aura lieu le mercredi.

Selon une source, "c'est un coup très intelligent de sa part de paraître, et je suis surpris qu'il ne l'ait pas fait plus tôt, en particulier pendant sa campagne. ‘The View’ est la émission de jour la plus populaire, atteint des millions de ménages et l'audience est principalement féminine".

La source a poursuivi : "C'est une excellente plateforme pour lui de promouvoir ses initiatives d'héritage et de renforcer la campagne de Kamala Harris".

Les responsables de la Maison Blanche affirment que la stratégie de communication reste inchangée - mais un responsable a admis qu'un ordre de réviser les tactiques vient directement de Biden.

"Le président veut être très visible et changer les choses. Les instructions du président à son équipe ont été d'exécuter vigoureusement son programme, de parcourir différents endroits pour mettre en valeur le bilan Biden-Harris et d'interagir directement avec les Américains pour expliquer l'impact de ce programme", a déclaré l'officiel.

Depuis que Biden a annoncé son retrait de la course il y a deux mois, il a montré une volonté marquée de s'engager avec les journalistes dans des lieux moins formels, notamment lors des départs et arrivées en Marine One et d'autres événements à la Maison Blanche. Il a répondu aux questions des reporters 22 fois depuis son annonce du 21 juillet.

Comparativement, Biden a répondu aux questions des reporters dans des lieux moins formels sept fois pendant la période de deux mois qui a précédé celle-ci, ainsi que trois conférences de presse formelles.

Au cours de sa présidence, l'ancien président Donald Trump a redéfini le modèle d'échange informel avec les journalistes grâce à ses fréquentes rencontres "chopper talk". Biden a généralement suivi ce modèle avec un nombre considérable, mais quelque peu réduit, d'engagements informels, selon les données collectées par Martha Joynt Kumar, une spécialiste des communications de la Maison Blanche et des transitions présidentielles.

Cependant, le président a fait peu d'apparitions médiatiques lors de cette période. Il a parlé à "CBS Sunday Morning" de sa décision de se retirer et de ses préoccupations quant à l'avenir de la démocratie mi-août. Il a été le premier président à accorder une interview à un publication LGBTQ+, "The Blade", plus tôt ce mois-ci. Et il a loué la vice-présidente Kamala Harris lors d'une émission de radio syndiquée "DeDe in the Morning".

Le podcast avec Sinek offrira un aperçu des pensées de Biden sur sa carrière, partageant ses points de vue sur le leadership et l'espoir.

Les sources indiquent que ses apparitions sur "The View" et "A Bit of Optimism" s'alignent sur l'objectif de la Maison Blanche de longue date : se connecter avec les Américains - et les électeurs - là où ils sont, sur les plates-formes traditionnelles comme les journaux télévisés du soir et les talk-shows tardifs, et les plates-formes numériques, y compris l'engagement sur les réseaux sociaux.

Quant à lui, Biden semble vraiment libéré dans cette nouvelle période moins scriptée, faisant des blagues et parlant librement sur la route et à la Maison Blanche.

Il s'est rendu à Philadelphie la semaine dernière pour une conférence des universités noires historiques, partageant son temps entre l'adresse aux participants de l'événement via un prompteur et l'interaction avec le public dans une salle d'attente avec des histoires personnelles du passé.

Il a porté une casquette Trump lors de sa visite chez les familles de la caserne de pompiers de Shanksville le 11 septembre, ajoutant une touche humoristique à une journée autrement solennelle de commémorations.

Et lorsqu'il a assisté à une conférence de la Maison Blanche pour les créateurs numériques récemment, il a plaisanté : "Je vous ai invités parce que je cherche un emploi. Vous êtes la source de l'information, et plus de gens veulent entrer dans votre domaine que dans d'autres ces jours-ci. Quand je prendrai ma retraite, où pensez-vous que j'irai ? J'ai des contacts."

Il a ri : "Vous êtes ceux qui popularisent l'information, et maintenant plus de gens veulent entrer dans votre industrie que dans d'autres professions. Alors, quand je prendrai ma retraite, je vous contacterai."

Le président cherche à mettre en avant ses réalisations et ses apparitions promotionnelles, comme sur "The View" et "A Bit of Optimism", ce qui peut être interprété comme une tentative de prendre ses distances stratégiquement avec la campagne de la vice-présidente Harris. Ce changement de stratégie de communication, dirigé par le président lui-même, indique une période plus libre et moins protocolée dans sa politique.

Lire aussi: