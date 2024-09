Biden renforce l'optimisme de Kiev sur les autorisations potentielles d'armes

Depuis un certain temps, l'Ukraine cherche l'autorisation de frapper des installations militaires russes à l'aide d'armes avancées de l'Occident. Récemment, il y a eu des indices de la part du président américain Joe Biden et de son secrétaire d'État qui laissent entendre que quelque chose se prépare sur ce front. De plus, des républicains influents du Congrès poussent pour cette approbation.

En réponse à une question d'un journaliste, Biden a suggéré qu'ils envisageaient cette possibilité. Cependant, le calendrier est incertain car les États-Unis évaluent encore certains aspects techniques avant que la livraison puisse avoir lieu.

De même, Blinken, lors d'une interview avec Sky News, n'a pas rejeté cette idée. Il a laissé entendre que Biden pourrait autoriser l'Ukraine à frapper profondément sur le territoire russe, étant donné que Blinken est prévu pour se rendre à Kyiv le mercredi. Les remarques de Blinken ont suivi une conférence de presse à Londres, où il a mentionné que l'Iran avait fourni des roquettes à courte portée à la Russie, que Moscou pourrait utiliser contre l'Ukraine prochainement.

Entre-temps, des républicains influents du Congrès américain pressent Biden pour une décision sur l'approbation des armes. Ils estiment qu'il est grand temps que le gouvernement lève les restrictions sur l'utilisation d'armes fournies par les États-Unis contre des cibles militaires valides en Russie, comme le suggère une lettre au président des États-Unis. Cette lettre est signée par des personnalités notables telles que Michael McCaul, président du Comité des affaires étrangères de la Chambre.

Attaques continues contre l'infrastructure ukrainienne

Jusqu'à présent, les États-Unis ont principalement utilisé leurs armes pour se défendre contre l'offensive russe sur la ville ukrainienne de Kharkiv. L'Ukraine cherche depuis des mois l'autorisation de frapper des cibles au-delà de la frontière russe avec des armes de longue portée produites aux États-Unis. Cela leur permettrait de cibler les aérodromes militaires russes, d'où décollent des avions qui lancent des bombes guidées ou tirent des missiles, atteignant des villes majeures comme Kharkiv et les tranchées du front ukrainien.

Les missiles ATACMS actuellement fournis par Washington ont une portée d'environ 300 kilomètres. Cependant, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a admis récemment à Ramstein que l'armée russe avait déplacé ses avions de combat vers d'autres aérodromes plus éloignés depuis longtemps. Jusqu'à présent, le chancelier allemand Olaf Scholz a refusé de fournir à l'Ukraine le missile de croisière Taurus, qui a une portée de 500 kilomètres et pourrait potentiellement atteindre Moscou.

Le président Volodymyr Zelensky a de nouveau demandé l'autorisation d'utiliser des armes de longue portée occidentales contre le territoire russe lors d'une réunion du groupe de contact Ukraine à Ramstein vendredi dernier. Austin a exprimé des réserves en réponse.

Si les États-Unis approuvent la demande de l'Ukraine, cela pourrait potentiellement conduire à des accusations de crimes de guerre, car frapper le territoire russe violerait le droit international. De plus, l'utilisation d'armes avancées pourrait encore aggraver le conflit, entraînant des conséquences imprévues.

