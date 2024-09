Biden rend hommage à James Earl Jones et se souvient de leur bataille mutuelle contre le bégaiement de l'enfance.

Le mardi, Biden a évoqué sa dernière rencontre avec Jones, qui s'est déroulée lorsque l'acteur a reçu la médaille Lincoln pour son "caractère exemplaire et ses réalisations" dans le cinéma et le théâtre.

"Je l'ai apprécié pour autre chose aussi, quelque chose que nous partagions - surmonter un bégaiement de l'enfance pour faire entendre nos voix au-delà de nos limites personnelles", a déclaré Biden, qui a été ouvert sur son bégaiement toute sa vie.

Biden a poursuivi en écrivant que la "voix magnétique" de Jones "résonnait partout où elle était entendue, un outil et une marque qui résonnaient dans les âmes du public à travers le monde".

Selon son agent, Jones est décédé lundi. Il avait 93 ans.

Avant que la voix puissante de Jones ne donne vie à des personnages célèbres comme Dark Vador dans "La Guerre des étoiles" et Mufasa dans "Le Roi Lion", ainsi qu'à celle de CNN, un événement traumatique vécu pendant son enfance a entraîné un bégaiement.

Sa peur de parler l'a presque réduit au silence jusqu'à ce que son professeur de poésie au lycée le pousse à réciter ses poèmes à haute voix, l'aidant ainsi à surmonter son handicap.

Après avoir retrouvé sa voix, elle est devenue l'une des plus célèbres de la culture populaire.

Jones a eu une longue et brillante carrière à Hollywood, avec des apparitions dans des films tels que "The Sandlot", "Field of Dreams" et "Coming to America", entre autres.

Selon la déclaration de Biden du mardi, "grâce à des personnages légendaires, des films, des performances sur scène, des publicités, la radio et plus encore, sa voix a diffusé une aura d'élégance et de dignité qui imposait le respect et attirait notre attention".

Ses rôles, a écrit Biden, "nous ont fait marquer une pause, sont restés dans nos mémoires et nous ont incités à réfléchir à divers thèmes tels que la race, le pouvoir, le bien et le mal, et notre propre existence dans le monde".

