Biden porte et marque un chapeau de campagne "Trump 2024".

En Pennsylvanie, Biden rend hommage aux victimes des attentats du 11 septembre et un partisan de Trump lui offre une casquette. Il rit et la met, déclenchant un phénomène sur internet.

La casquette n'était pas la mieux adaptée : lors d'une visite en Pennsylvanie, l'ancien président Biden a récupéré une casquette rouge "Trump 2024", un accessoire de campagne pour le candidat républicain à la présidence, Donald Trump, qui souhaite reconquérir la Maison Blanche et est perçu comme une menace pour la démocratie américaine par Biden.

Durante une réunion avec des pompiers à Shanksville, en Pennsylvanie, pour rendre hommage aux attentats du 11 septembre, un partisan de Trump a remis la casquette à Biden. Le sexagénaire, déjà coiffé d'une casquette noire, l'a échangée contre la rouge.

Des vidéos de Biden hilare, portant la casquette de son adversaire, ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux. L'équipe de Trump a rapidement réagi : "Merci beaucoup, Joe !", publié sur le service de messagerie X.

Biden s'est retiré de la course à la présidence le 21 juillet, alors que les préoccupations concernant sa santé mentale et physique se multipliaient. Sa piètre performance lors du débat télévisé contre Trump un mois plus tôt a marqué le déclin de sa carrière politique.

Le geste pro-Trump lors de la visite de Biden a étonnamment conduit à un moment viral, avec une vidéo de lui portant la casquette "Trump 2024" qui a attiré beaucoup d'attention. Malgré son retrait de la course à la présidence, l'élection présidentielle américaine de 2024 reste un sujet brûlant dans l'arène politique, avec Donald Trump annonçant son intention de se représenter.

