- Biden parle des raisons pour lesquelles il se retire de sa candidature à la présidence

Le président Joe Biden a parlé lors d'une interview des raisons de son retrait en tant que candidat démocrate à l'élection présidentielle. Il a déclaré que son objectif était de faire de son mieux pour protéger la démocratie aux États-Unis et empêcher la réélection de Donald Trump, comme il l'a dit à CBS News lors de la conversation. "Nous devons, devons, devons battre Trump", a insisté l'homme de 81 ans.

Joe Biden explique son retrait

Les sondages avaient prédit une course serrée entre lui et Trump, a déclaré Biden. Cependant, des sénateurs et des représentants de son parti avaient exprimé des préoccupations selon lesquelles sa candidature pourrait également nuire à leurs propres chances de succès. Il craignait que la question de sa candidature ne soit un obstacle à la campagne. "Je pensais que cela serait une véritable distraction", a-t-il déclaré. De plus, il s'était vu comme un président de transition vers une génération plus jeune lors de la campagne de 2020, a expliqué Biden.

Biden avait annoncé son retrait en tant que candidat il y a environ trois semaines et avait apporté son soutien à la vice-présidente Kamala Harris. Biden avait été lourdement critiqué après un débat largement infructueux avec Trump à la fin juin.

Débat télévisé désastreux

Même les amis du parti ont commencé à questionner, plus ou moins ouvertement, s'il était encore physiquement et mentalement apte à un autre mandat. Initialement, Biden n'était pas disposé à céder. Cependant, il a annoncé son retrait presque un mois après le débat.

Pour les démocrates, ce remaniement inhabituel semble avoir payé, à peine trois mois avant l'élection début novembre. Les récents sondages suggèrent que Harris et son nouveau candidat à la vice-présidence, le gouverneur Tim Walz, ont de meilleures chances de battre Trump. Cependant, même avec le vent frais parmi les démocrates et l'enthousiasme renouvelé des partisans du parti, il est clair : selon les sondages, la course devrait rester très serrée.

Au cours de l'interview, le président Joe Biden a mentionné ses préoccupations selon lesquelles sa candidature pourrait nuire aux chances d'autres candidats démocrates. Lors de son annonce de retrait, il a apporté son soutien à la vice-présidente Kamala Harris, qui est maintenant considérée comme ayant de meilleures chances de battre le président Trump.

Lire aussi: