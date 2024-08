Biden loue Harris et se divise contre Trump

À un événement de campagne aux côtés de la Vice-présidente Harris, le président américain Biden est de bonne humeur. Il plaisante sur son âge, loue son colistier et taquine son prédécesseur, Trump.

Le président américain Joe Biden a promu sa colistière, Kamala Harris, comme successeur potentiel à la Maison Blanche. "Elle peut être une sacrée bonne présidente", a déclaré le démocrate lors de leur premier meeting commun depuis qu'il a quitté la course à la présidentielle.

Lors de l'événement dans l'État du Maryland, le sexagénaire a également lancé une pique contre le candidat républicain à la présidentielle, Donald Trump. "Le type contre qui nous sommes - comment s'appelle-t-il déjà ? Donald Dump ?" a-t-il plaisanté.

Biden a quitté la course pour un second mandat en juillet. Le démocrate avait été soumis à une forte pression de son propre parti en raison de son âge et des doutes sur sa capacité mentale. Maintenant, la vice-présidente Harris est appelée à se présenter comme candidate démocrate contre Trump lors de l'élection de novembre.

Biden a fait plusieurs plaisanteries sur son âge. "J'ai servi au Sénat pendant 270 ans", a-t-il déclaré en faisant référence à sa longue carrière politique et à ses plus de 30 ans en tant que sénateur. "Je sais que je fais 40 ans, mais je suis un peu plus âgé." Pendant la majeure partie de sa vie, a-t-il déclaré, il était "trop foutrement jeune", et maintenant il est "trop foutrement vieux".

"Honneur éternel et immense"

Biden a été élu au Sénat américain à l'âge de 29 ans et y a siégé à l'âge de 30 ans, l'âge minimum pour la chambre parlementaire. Il était l'un des sénateurs les plus jeunes de l'histoire américaine. Des décennies plus tard, il est devenu le président le plus âgé à emménager à la Maison Blanche. Son âge et son état ont été un enjeu majeur dans sa campagne de réélection. Maintenant, l'un de ses rôles est de soutenir Harris dans sa campagne. Un discours de Biden est également prévu lors du prochain congrès national démocrate à Chicago.

Harris a également cherché à montrer l'unité lors de l'événement avec Biden. "Il y a beaucoup d'amour dans cette salle pour notre président", a-t-elle déclaré à la foule en louant les nombreux accomplissements de Biden. C'est un "honneur éternel et immense, immense, immense" de travailler aux côtés de cette "personne extraordinaire".

