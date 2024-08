- Biden: L'accord de Gaza pourrait dissuader l'Iran d'attaquer

L'Iran pourrait potentiellement s'abstenir de sa menace de rétorsion contre Israël s'il y a un progrès dans les négociations pour un cessez-le-feu dans le conflit de Gaza, selon le président américain Joe Biden. Interrogé par des journalistes, Biden a répondu : "C'est mon attente, mais on verra." Jeudi, sous la pression des États-Unis, du Qatar et de l'Égypte, une ronde de pourparlers potentiellement déterminante sur un cessez-le-feu et un accord d'échange de prisonniers est prévue, probablement à Doha, la capitale du Qatar. Contrairement à Israël, le Hamas islamique a pour l'instant refusé d'y participer, déclarant qu'il "ne négocierait pas sous les tirs", selon des sources de l'agence dpa proches du Hamas.

Les négociations indirectes se poursuivront même si le Hamas n'y participe pas, ont déclaré des médiateurs arabes au "Wall Street Journal". Dans ce cas, ils informeraient l'organisation islamique des conditions discutées pour un cessez-le-feu. Dans un message de Gaza aux médiateurs arabes, le chef du Hamas Jihia al-Sinwar a déclaré que si Israël était sérieux pour négocier et inclure le Hamas, il devait d'abord mettre fin à ses opérations militaires dans la bande de Gaza, a rapporté le journal. Sinwar est censé se cacher dans le réseau de tunnels élaboré du Hamas sous la bande côtière hermétiquement fermée.

Biden : Je ne vais pas abandonner

"Nous voulons que tout le monde soit présent, retrousse ses manches et se mette au travail jeudi", a déclaré John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, à Washington. "Et en même temps, nous surveillons de près ce que l'Iran et ses proxies pourraient faire cette semaine." La Maison Blanche s'inquiète reportedly qu'une attaque de l'Iran et du Hezbollah contre Israël pourrait saboter les négociations pour un cessez-le-feu et compromettre un accord potentiel. "Ce sera difficile", a déclaré Biden. "Nous verrons ce que l'Iran fait, et nous verrons ce qui se passe s'il y a une attaque. Mais je ne vais pas abandonner."

Il reste incertain si et quand l'Iran et le Hezbollah mettront en œuvre les frappes de rétorsion menacées à la suite de la mort d'un commandant militaire du Hezbollah au Liban et du chef des affaires étrangères du Hamas à Téhéran, la capitale de l'Iran. "L'Iran et le Hezbollah ne savent pas quoi faire. Il y a beaucoup de plans, mais pas encore de décisions", a déclaré un responsable américain au portail d'actualités "Axios". Les États-Unis, principal allié d'Israël, ont déployé des forces militaires supplémentaires dans la région pour la dissuasion et la protection d'Israël et de ses propres troupes, craignant qu'une attaque de rétorsion contre Israël ne déclenche une guerre plus large au Moyen-Orient.

Entre-temps, le gouvernement américain a approuvé de nouvelles ventes d'armes à grande échelle à Israël. Le Congrès a été informé de la vente à venir d'une valeur supérieure à 20 milliards de dollars (environ 18 milliards d'euros), qui comprend plus de 50 avions de combat F-15, des munitions pour chars et des véhicules militaires tactiques, a annoncé le département d'État américain. La réalisation de tels contrats est un processus à long terme. La livraison de munitions pour chars ne débutera pas avant 2027, et celle des avions de chasse avant 2029. Il s'agit de l'équipement à long terme de l'armée israélienne, et non de sa guerre actuelle contre le Hamas à Gaza.

Les États-Unis, le Qatar et l'Égypte ont récemment exercé une forte pression sur Israël et le Hamas pour conclure un accord. Les deux parties ont été exhortées à reprendre les pourparlers jeudi pour combler tous les écarts restants et commencer à mettre en œuvre l'accord sans délai supplémentaire. Ils ont déclaré qu'ils étaient prêts à proposer une suggestion finale de pontage si nécessaire, qui résoudrait les problèmes d'application restants d'une manière qui répond aux attentes de toutes les parties. Ils ont également exprimé leur intention d'être "créatifs et assertifs" pour mettre fin à l'affaire.

Biden a présenté un projet d'accord à la fin du mois de mai qui prévoit initialement un cessez-le-feu complet et sans restriction de six semaines. Pendant cette période, un groupe spécifique d'otages serait libéré. En retour, les prisonniers palestiniens détenus en Israël seraient libérés. Ensuite, les combats seraient définitivement arrêtés, et les otages restants seraient libérés. Dans la phase finale, la reconstruction de la bande de Gaza débuterait. Le Premier ministre israélien Netanyahu a nié les allégations de fixation de nouvelles conditions.

Le gouvernement américain a condamné la visite de Ben-Gvir sur le Mont du Temple

Les partenaires de la coalition de droite de Netanyahu, le ministre des Finances Bezalel Smotrich et le ministre de la Police Itamar Ben-Gvir, ont récemment menacé de renverser le gouvernement si Netanyahu acceptait un cessez-le-feu

