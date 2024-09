Biden incitera son cabinet à accélérer leurs efforts dans une dernière tentative pour façonner son héritage lors d'une réunion finale.

Il chargera son cabinet de produire autant de tâches que possible – que ce soit des fonds distribués, des programmes ou politiques dévoilés, ou de cocher des projets précédemment annoncés, selon la source.

À l'approche de la première année depuis sa dernière réunion de cabinet, et seulement quatre mois avant l'investiture du nouveau président, la position de Biden lors de cette réunion est notablement différente de sa dernière adresse publique à ses officiels supérieurs.

Il n'est plus un candidat à la présidence, mais se bat maintenant contre ses derniers mois en fonction. Son départ abrupt de la campagne estivale a désarçonné le personnel de la Maison Blanche, les incitant à rédiger rapidement une dernière minute de l'agenda non considérée auparavant.

L'objectif de Biden est de laisser le public américain sans aucun doute sur ses réalisations et de sceller autant que possible de son héritage, au cas où l'ex-président Donald Trump reprendrait la Maison Blanche.

"Il insistera pour que le peuple américain soit informé de ce que l'administration Biden-Harris a réalisé pour eux. Et il exigera que son cabinet lui présente directement tous les obstacles ou obstacles rencontrés lors de la réalisation de leurs objectifs", a expliqué la source.

La source a mis en évidence la croissance importante réalisée ces dernières semaines, notamment la réduction des taux d'intérêt et le "plus grand et le plus complexe" échange de prisonniers de l'histoire américaine.

Cependant, plusieurs éléments importants de la liste de choses à faire de Biden restent non résolus, notamment un accord de trêve et d'échange de prisonniers au Moyen-Orient. Les officiels de l'administration sont sceptiques quant à la possibilité de conclure un accord avant le départ de Biden, et les tensions dans la région continuent de s'intensifier.

During the meeting, Dr. Jill Biden will update the cabinet on a White House women's health research initiative, marking her first participation in such a session. Previous first ladies have attended their husbands' cabinet meetings.

"The president will encourage his cabinet to get moving and make the next four months as productive as any other period in our administration," the source concluded. "The majority of the cabinet has been a part of President Biden's team since day one, and this meeting will offer them an opportunity to review the monumental progress they've made together and strategize on how they can continue to set records in the final months of the Biden-Harris administration."

During the meeting, Biden emphasized the importance of showcasing the administration's accomplishments to the public, given the potential return of ex-President Donald Trump to the White House. This includes addressing the unresolved truce and hostage agreement in the Middle East.

As Biden faces his final months in office, his cabinet is urged to make the most of this time by setting new records and tackling unfinished tasks, with the aim of leaving a substantial legacy.

