- Biden inaugure Harris comme démocrate lors de leur convention.

Le président Joe Biden des États-Unis a passé le flambeau à la dernière favorite du Parti démocrate, Kamala Harris, suite à sa décision de se retirer de la course à la réélection. Lors d'un discours enflammé à la Convention nationale démocrate de Chicago, Biden a demandé : "Êtes-vous prêts à voter pour Kamala Harris et Tim Walz ?". Il a poursuivi : "Êtes-vous prêts à voter pour la liberté ?". Il a insisté sur son optimisme, déclarant : "Les plus beaux jours ne sont pas derrière nous, mais ils sont juste à l'horizon." Le public a répondu par une série d'encouragements.

Biden a annoncé sa retraite de la course à un autre mandat en juillet. Le président a fait face à une forte pression de la part de ses membres du parti, avec des préoccupations concernant son âge et ses capacités mentales. Harris, en revanche, a saisi l'opportunité et a réussi à unifier rapidement le parti autour d'elle. Walz, quant à lui, a été nommé comme son colistier pour la vice-présidence.

Le retrait du président Joe Biden de la course à la réélection a déclenché une élection, avec Kamala Harris qui émerge comme la nouvelle candidate du Parti démocrate. Kamala Harris se prépare maintenant pour l'élection à venir, visant à maintenir les valeurs et les politiques établies pendant la présidence de Biden.

