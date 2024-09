Biden garantit des milliards pour Zelensky, mais retient une demande

Les États-Unis renforcent leur aide à l'Ukraine dans son combat contre la Russie, en promettant un milliard de dollars supplémentaires et en organisant un sommet en Allemagne le mois prochain. Le président Joe Biden, lors de sa rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, a déclaré que l'Ukraine triomphera dans ce conflit. Biden a évité de commenter les aspirations de Zelensky pour une autorisation occidentale de frapper des cibles au cœur de la Russie.

"La Russie ne triomphera pas, l'Ukraine triomphera", a déclaré Biden en accueillant Zelensky dans le Bureau ovale de la Maison Blanche, "et nous serons à vos côtés à chaque étape du chemin". Zelensky a exprimé sa gratitude pour ce soutien. Outre les 8 milliards de dollars supplémentaires d'aide, Biden a également fourni des munitions à plus longue portée et a invité Zelensky à un sommet du groupe de contact sur l'Ukraine en Allemagne en octobre, auquel plus de 50 nations soutenant l'Ukraine seront présentes.

Les restrictions sur les armes restent un sujet de controverse

Au cours de son dialogue avec Biden, Zelensky a présenté sa stratégie pour mettre fin à la guerre avec la Russie. Les détails de cette stratégie, qui fait l'objet de rumeurs depuis plusieurs jours, sont toujours confidentiels. L'Ukraine a pressé ses alliés de lever les restrictions sur les armes occidentales pour lancer des offensives contre des cibles à l'intérieur de la Russie.

Les États-Unis ont été jusqu'à présent réticents, craignant une escalade qui pourrait conduire à un conflit à part entière avec la Russie. Biden n'a pas commenté publiquement cette question. Sa porte-parole, Karine Jean-Pierre, a indiqué qu'aucune décision ni annonce concernant cette question n'était attendue lors de la réunion avec Zelensky. D'autres nations de l'OTAN, telles que la Grande-Bretagne, l'Allemagne et l'Italie, ont également des limites strictes sur l'utilisation de leurs armes contre des cibles russes. Cependant, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont fourni à l'Ukraine des armes ayant la plus grande portée.

Harris répond aux "propositions de reddition" de Trump

Après sa rencontre avec Biden, Zelensky a rencontré la candidate démocrate à la présidence et vice-présidente Kamala Harris, qui a réaffirmé le "soutien inébranlable" des États-Unis. Harris a affirmé que le peuple ukrainien se défend contre un tyran. Elle a condamné les demandes de son rival républicain, Donald Trump, pour que l'Ukraine accepte rapidement un accord avec la Russie pour mettre fin à la guerre. Ces demandes sont Similar to those of Russian President Vladimir Putin, according to Harris. "Que ce soit clair : ce ne sont pas des propositions de paix - ce sont des propositions de reddition."

Biden sera remplacé soit par Harris, soit par Trump en janvier. Trump est un farouche critique de l'aide militaire américaine à l'Ukraine et accuse Zelensky d'avoir rejeté un "accord" avec la Russie pour mettre fin à la guerre. Si Trump remporte les élections présidentielles le 5 novembre, Ky

Lire aussi: