Conflits en cours dans la région du Moyen-Orient - Biden exprime son optimisme pour un accord d'otages et critique Netanyahu.

Biden conserve encore de l'espoir pour un accord d'échange de prisonniers, exprimant son frustration face à l'engagement limité de Netanyahu. During une conférence de presse à Washington, il a déclaré : "Nous sommes presque arrivés", en référence à la finalisation prochaine d'un accord pour la libération des otages restants détenus par le Hamas. En réponse aux questions sur son optimisme après plusieurs négociations infructueuses, il a déclaré : "De l'espoir pour toujours !" Il a également exprimé sa déception face aux contributions de Netanyahu dans les négociations. Lorsque questionné sur les efforts de Netanyahu pour obtenir un accord sur les otages, Biden répond : "Pas vraiment."

Après la macabre découverte de six otages décédés dans la bande de Gaza, la pression sur l'administration de Netanyahu a considérablement augmenté en Israël. Des manifestations massives ont éclaté à Tel-Aviv, les plus importantes depuis le début de la guerre. Les manifestants réclament que Netanyahu conclue un accord avec le Hamas islamiste radical.

Plus de 101 otages continuent d'être détenus dans la bande de Gaza

During l'attaque d'octobre contre Israël, le Hamas et d'autres groupes palestiniens extrémistes ont tué plus de 1 200 personnes et enlevé environ 250 personnes, les transportant dans la bande de Gaza. Israël a répliqué par des frappes aériennes intenses et une offensive terrestre dans la bande de Gaza. Certains otages ont réussi à se libérer, tandis que huit ont été secourus vivants par l'armée. Cependant, les analystes israéliens estiment qu'il reste plus de 101 personnes détenues par les islamistes, le nombre de survivants restant à confirmer.

Les négociations pour un accord sont au point mort

Les discussions prolongées entre Israël et le Hamas, coordonnées par les États-Unis, le Qatar et l'Égypte, ont eu lieu pendant des mois dans le but de conclure une trêve et une libération d'otages. Ces discussions ont abouti à peu de progrès.

Selon "The Washington Post", les médiateurs sont prêts à soumettre une proposition finale aux parties concernées dans les plus brefs délais. Cependant, si les deux parties la rejettent à nouveau, cela pourrait marquer la fin des négociations, selon un haut responsable de l'administration Biden.

