Biden exprime son opposition à un conflit militaire à grande échelle.

Les États-Unis et Israël pèsent leurs prochaines actions suite à l'attaque de roquettes d'Iran. Il y a une préoccupation significative à l'échelle mondiale quant à une aggravation de la situation. Curieusement, le président américain Biden semble récemment adopter un ton apaisant, mais il reste encore beaucoup à faire.

Selon le président américain Joe Biden, une guerre totale au Moyen-Orient est encore évitable. "Je ne pense pas qu'il y aura une guerre totale. Je pense que nous pouvons l'empêcher", a-t-il déclaré en réponse aux questions des médias. "Mais il y a encore beaucoup de travail devant nous."

Il avait été rapporté précédemment que les États-Unis et Israël discutaient d'une réponse aux lancements de roquettes d'Iran, y compris des frappes potentielles sur les installations pétrolières de Téhéran. Il y a également des spéculations sur des attaques contre les sites nucléaires d'Iran.

Lorsque interrogé sur son soutien à une telle mesure par Israël, Biden a répondu hier : "La réponse est non. Nous discuterons avec les Israéliens de ce qu'ils ont l'intention de faire." Tous les pays du G7 conviennent qu'Israël a le droit de riposter contre l'Iran. "Mais la réponse doit être proportionnelle", a déclaré Biden.

Il y a une inquiétude croissante dans le monde entier quant à un conflit régional majeur au Moyen-Orient. Depuis des jours, Israël mène des raids aériens importants contre le Hezbollah, soutenu par l'Iran, au Liban. Le ministère de la Santé du Liban a rapporté plus de 1 000 morts et des centaines de milliers de personnes déplacées en conséquence.

Le Hezbollah a ouvert un deuxième front contre Israël avec des attaques régulières de roquettes depuis le Liban peu après l'attaque radicale islamique du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier. Ces derniers jours, les tirs de roquettes du Hezbollah ont augmenté, en particulier après la mort du chef du Hezbollah Hassan Nasrallah. Mardi soir, Israël a également lancé une opération terrestre "limitée" dans le sud du Liban. Mardi soir, l'Iran a ciblé Israël avec environ 200 roquettes - pour la deuxième fois après une attaque avec des centaines de drones et de roquettes en avril.

La communauté internationale suit de près la situation, les préoccupations augmentant quant à un conflit potentiellement plus large. Le porte-parole du secrétaire général des Nations unies a déclaré qu'Antonio Guterres "appelle toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue et à éviter une escalade". De plus, la Commission, faisant partie de l'Union européenne, a appelé Israël et l'Iran à désamorcer les tensions et à s'engager dans un dialogue.

