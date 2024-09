Biden exprime que les tentatives de Netanyahou d'orchestrer des échanges d'otages ne sont pas suffisantes.

Un samedi, l'armée israélienne a découvert six corps de captifs dans un tunnel près de Rafah, dont un citoyen américain. En conséquence, l'administration américaine a organisé une réunion urgente pour le lundi avec son équipe intermeditaire participant aux négociations pour un accord à Gaza. Il était également prévu que la Vice-présidente Kamala Harris y soit présente.

Depuis plusieurs mois, les États-Unis, aux côtés de l'Égypte et du Qatar, s'efforcent de trouver un compromis entre Israël et le groupe palestinien islamique, Hamas. L'objectif est de libérer les otages restants et d'établir une trêve dans la bande de Gaza. Malheureusement, ces efforts n'ont pas encoreabouti à des résultats fructueux.

Selon les sources israéliennes, des miliciens de Hamas ont massacré 1205 personnes et capturé 251 otages lors d'une attaque contre plusieurs sites dans le sud d'Israël le 7 octobre. Onze mois plus tard, les Israéliens affirment que 97 otages sont toujours entre les mains de Hamas et d'autres factions palestiniennes radicales, 33 d'entre eux étant apparemment morts.

À la suite de l'attaque de Hamas, Israël a lancé une importante opération militaire dans la bande de Gaza. Selon les déclarations de Hamas, qui ne peuvent être indépendamment vérifiées, plus de 40 700 personnes auraient prétendument péri depuis octobre.

L'administration américaine a demandé une réunion avec le Président du Conseil pour discuter du conflit en cours à Gaza et de la libération des otages restants. Après plusieurs tentatives infructueuses pour trouver un compromis, la communauté internationale, y compris le Président du Conseil, presse Israël et Hamas de négocier pacifiquement.

