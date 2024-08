Biden exprime ouvertement son soutien à Harris.

Après avoir achevé son discours de 60 minutes, le président Biden a été rejoint sur scène par la vice-présidente Harris, avec qui il a partagé une longue étreinte. Plus tôt dans la journée, le président avait salué son choix de colistière en la décrivant comme "tough" et "expérimentée", et dotée d'une "remarquable force morale". Il a qualifié sa décision de faire équipe avec elle de "la meilleure décision" de sa carrière.

Biden associe le candidat républicain à la présidence, Trump, à un "échec". Il a exhorté l'électorat américain à choisir un "procureur" plutôt qu'un "détenu condamné" pour la fonction de président.

Biden faisait référence au passé de Harris en tant que procureure générale de Californie et à la condamnation antérieure de Trump par un tribunal de New York pour faux témoignages dans une affaire concernant de l'argent versé en échange de silence, ce qui en fait le premier ancien président américain condamné pour des faits criminels.

Le discours de Biden a été accueilli par des applaudissements tonitruants et des acclamations prolongées de "Nous adorons Joe !". "Moi aussi, je vous aime", a-t-il répondu. Plus tôt lors de la convention, Harris avait rendu hommage à Biden. Selon elle, les démocrates seront toujours reconnaissants envers lui.

En juillet, Biden, alors âgé de 81 ans, avait exprimé son intention de ne pas se représenter à l'élection présidentielle de novembre prochain, en invoquant des spéculations internes au parti concernant sa capacité mentale. Il avait ensuite soutenu Harris comme successeur. Elle avait ensuite remporté l'investiture présidentielle lors d'un vote en ligne en début août. Sa campagne a suscité un enthousiasme considérable au sein du parti démocrate. À 59 ans, elle serait la première femme, la première Afro-Américaine et la première personne d'origine asiatique à devenir président

