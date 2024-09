Biden et les dirigeants ukrainiens mettent leur confiance en Starmer

Les discussions entre le président américain Joe Biden et le Premier ministre britannique Keir Starmer à Washington n'ont pas abouti à une conclusion concernant l'autorisation pour l'Ukraine d'utiliser des armes à longue portée occidentales sur le sol russe. Starmer a déclaré aux journalistes à la Maison Blanche qu'il avait eu une conversation large sur la stratégie avec Biden, mais qui n'était pas centrée sur une capacité particulière.

Avant la réunion, on s'attendait à ce que Starmer incite Biden à autoriser le Royaume-Uni à fournir des missiles Storm Shadow à l'Ukraine, leur permettant de frapper plus profondément en territoire russe.

"Les prochaines semaines et mois pourraient être déterminantes", a déclaré Starmer au début de la réunion. "Il est essentiel que nous soutenions l'Ukraine dans ce combat crucial pour la liberté."

"Lève tous les obstacles"

Le gouvernement ukrainien a constamment pressé les alliés occidentaux de permettre le déploiement d'armes à longue portée occidentales pour des frappes sur des cibles militaires russes. Le ministre des Affaires étrangères ukrainien Dmytro Kuleba a souligné l'importance de "supprimer toutes les limitations sur l'utilisation d'armes américaines et britanniques contre des cibles militaires légales en Russie".

Les médias britanniques ont rapporté que Biden, préoccupé par un conflit nucléaire, est ouvert à permettre à l'Ukraine d'utiliser des rockets britanniques et français équipés de technologie américaine - bien que pas des rockets américaines elles-mêmes.

Les armes allemandes ne sont pas prises en compte dans cette réflexion, selon le gouvernement allemand. Le porte-parole du gouvernement Steffen Hebestreit a déclaré à Berlin que le débat actuel porte sur des armes que l'Allemagne n'a pas fournies. Les armes en question sont "différentes en qualité" de celles fournies par l'Allemagne à l'Ukraine et ont une plus grande portée.

