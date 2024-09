Biden et les candidats présidentiels potentiels de 2024 ont présenté leurs plans pour honorer l'anniversaire du 11 septembre.

Harris se joindra à Biden, qui a touché terre à New York City aux alentours de 14h le mardi, pour un événement de commémoration au Ground Zero à Manhattan le mercredi matin. Le duo se rendra ensuite à Shanksville, en Pennsylvanie, pour participer à une cérémonie de dépôt de gerbe au mémorial du vol 93, selon les annonces de la Maison Blanche.

Plus tard dans l'après-midi, ils rendront tous deux hommage en déposant une gerbe lors d'une autre cérémonie au Pentagone à Arlington, en Virginie.

L'ancien président Donald Trump et son colistier pour la vice-présidence, le sénateur de l'Ohio JD Vance, sont également prévus pour assister aux événements du Ground Zero. Trump devrait également se rendre à Shanksville le mercredi, selon une source proche. Il est incertain que les deux groupes se rencontreront.

Le gouverneur du Minnesota Tim Walz, le candidat démocrate à la vice-présidence, se joindra également à une occasion marquant l'anniversaire. Son bureau n'a pas révélé le lieu de l'événement.

Trump et Harris auront dépassé leur première rencontre en personne lors du débat présidentiel le mardi soir.

Contrairement aux candidats précédents qui ont généralement évité la politique lors des anniversaires du 11 septembre, ce cycle électoral a été marqué par son hostilité. Il reste à voir si et comment chaque campagne introduira la politique dans le mélange le mercredi.

Environ 3 000 personnes ont trouvé la mort lorsque des extrémistes islamiques ont détourné quatre avions de ligne le 11 septembre 2001. Deux avions ont été délibérément dirigés vers chacun des deux tours du World Trade Center à Lower Manhattan. Un autre avion s'est écrasé sur le Pentagone, et le quatrième s'est écrasé dans un champ rural de Pennsylvanie après que les passagers aient tenté de contre-carrer le détournement.

L'an dernier, Biden a célébré le 22e anniversaire avec un événement mettant en vedette du personnel militaire américain en Alaska. During that event, the president incorrectly stated that he visited Ground Zero "the following day" after the attacks. He actually visited nine days later.

Le président a rendu hommage à l'anniversaire au Pentagone en 2022. En 2021, il et la première dame Jill Biden ont également voyagé vers chacun des trois sites de l'attaque terroriste. They were accompanied by former President Barack Obama and former first lady Michelle Obama at the New York tribute.

Dans le contexte de l'hostilité du cycle électoral, il pourrait être intéressant de voir comment la politique est introduite dans les événements de commémoration par les deux camps de Trump et Harris. Despite their past differences, Harris and Biden will once again interact during their joint events on 9/11, including visiting Ground Zero, Shanksville, and the Pentagon.

