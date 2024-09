Biden et Harris soulignent les initiatives de l'administration pour réduire les dommages liés aux armes à feu

(CNN) — Le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris ont fait front commun jeudi à la Maison Blanche pour aborder la question de la baisse de la criminalité et de la violence aux États-Unis, en mettant l'accent sur les armes à feu. Biden a taclé son prédécesseur en déclarant : "Après une nouvelle fusillade dans une école, mon prédécesseur et de nombreux membres du Congrès ont dit : 'Passez à autre chose.' L'an dernier, qui diable pense qu'on peut simplement ignorer de telles tragédies ?"

Biden a également réagi aux propos du sénateur JD Vance selon lesquels les fusillades dans les écoles sont devenues "une réalité de la vie", en déclarant : "Vraiment ? Qui diable pense ces gens qu'ils sont ?"

Harris, fidèle à ses thèmes de campagne, a mis en avant le droit de chacun de vivre, de travailler et d'apprendre sans craindre la violence. Elle a souligné : "Notre nation est confrontée à une épidémie de violence par armes à feu, et je suis convaincue que le droit à la sécurité est un droit fondamental.yet, le peuple américain vit dans la peur constante."

Harris, reconnaissant sa propre possession d'armes à feu, a condamné la fausse dichotomie entre la prévention de nouvelles tragédies et le respect du deuxième amendement. Elle a précisé : "Je soutiens le deuxième amendement, mais nous devons rétablir l'interdiction des armes d'assaut, mettre en place des contrôles universels des antécédents, promouvoir les lois sur le stockage sûr et établir des lois sur les armes à risque."

Biden a mis en avant les initiatives de son administration, telles que la loi sur la sécurité communautaire bipartite de 2022 et les milliards de dollars de financement du plan de relance américain pour les communautés de forces de l'ordre. Il a fait référence à l'expérience de Harris en déclarant : "Grâce à un procureur compétent ayant une expérience approfondie dans ces domaines, elle a subi de nombreuses attaques de l'autre camp, affirmant que nous ne soutenons pas les forces de l'ordre."

L'ordre exécutif signé par Biden vise à lutter contre la menace des avancées dans la technologie des armes à feu, notamment les armes imprimées en 3D et les armes fantômes. Il a également créé une task force chargée d'évaluer les risques posés par les dispositifs de conversion qui peuvent transformer des pistolets semi-automatiques en armes automatiques et les armes à feu imprimées non sérialisées facilement disponibles en ligne.

Assistaient à l'événement Randall Woodfin, le maire de Birmingham, en Alabama, qui a été confronté à une fusillade de masse impliquant des armes à feu avec des commutateurs de conversion la semaine dernière, ainsi que la représentante de Géorgie Lucy McBath, dont le fils a été tué par balles en 2012, et l ancienne représentante de l'Arizona Gabby Giffords, qui a été blessée lors d'une fusillade dans un supermarché en 2011.

Biden a mis en garde contre le fait que des victoires républicaines à la Maison Blanche ou au Congrès en novembre pourraient potentiellement entraver les efforts pour renforcer la législation sur les armes à feu, tandis que Harris exhortait les législateurs à s'attaquer à la violence par armes à feu avec plus de détermination. "Nous avons besoin de plus de leaders politiques comme ceux présents ici au Congrès, ayant le courage de

