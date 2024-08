Biden et Harris annoncent des réductions "historiques" des prix des médicaments

Le président américain Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris ont annoncé une réduction "historique" des prix de dix médicaments pour les aînés. L'accord avec les compagnies pharmaceutiques permettra de faire économiser aux seniors américains 1,5 milliard de dollars (environ 1,4 milliard d'euros) en 2026 et au système gouvernemental Medicare 6 milliards de dollars, selon un communiqué de la Maison Blanche.

La réduction des prix s'appliquera aux médicaments contre le diabète, l'insuffisance cardiaque et les anticoagulants. Aux États-Unis, les prix des médicaments sont généralement plus élevés que dans les autres pays industrialisés en raison de l'absence de réglementations de contrôle des prix. Même avec une assurance santé, les patients doivent souvent payer des frais importants de leur poche.

Biden et Harris ont annoncé cette mesure de soulagement juste avant leur première apparition commune de campagne jeudi à Washington, D.C., qui portera également sur la lutte contre l'inflation, un enjeu central de l'élection américaine. L'ancien président et candidat républicain à la présidentielle Donald Trump a mis en cause l'administration Biden pour la forte augmentation des coûts de la vie.

